Pobladores de Jacatepec bloquean de forma indefinida la carretera 175, incomunica la Cuenca con la capital (11:40 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Por incumplimientos de la presidenta Clara Itzel Carrillo Roy de Santa María Jacatepec pobladores bloquean la carretera federal 175 lo que ha dejado incomunicado a los municipios de la Cuenca del Papaloapan con la capital del estado.

Alrededor de 50 pobladores vecinos de la comunidad mantienen un bloqueo total en el kilómetro 29, a la altura del puente de Santa María Jacatepec de esta importante vía de comunicación.

Acusan a su presidenta municipal de falta de diálogo por lo que manifestaron que estarán apostados sobre la carretera de manera indefinida.

Sin ruta alterna para el paso de vehículos en parte de la carretera federal 175, sólo permiten transbordar de un vehículo a otro en el caso de unidad de alquiler, no así para los conductores particulares.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir