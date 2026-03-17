Plan B: oposición pide combate al crimen organizado antes de reducir recursos (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Diputados del PAN señalaron al gobierno federal de equivocarse en su diagnóstico, al querer ahorrar recursos económicos en los Congresos Locales y en los ayuntamientos, pero no garantiza el combate del narcotráfico y crimen organizado en los municipios para el Plan B.

“Otra vez se equivocó, su diagnóstico es erróneo, la presidenta cree que lo más importante es ahorrar dinero, dinero en los Congresos locales y en los ayuntamientos no presidenta, otra vez está usted equivocada”, advirtió el diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez.

El panista dijo que es importante garantizar que no haya dinero del crimen organizado en las campañas de Morena.

Federico Döring, diputado federal del PAN, lamentó que los gobernadores y presidentes municipales de la 4T se anden juntando con delincuentes.

“Para que después, esas reuniones a diputados reales, selectos, nada sale más caro que un político de Morena que entrega su alma al diablo y compromete el ayuntamiento, el Estado o el país al crimen organizado”, acusó.

Los panistas exigieron sacar a los cárteles de la droga de Michoacán y Sinaloa antes de gastar menos recursos económicos en los cabildos.

“Antes de gastar menos en el cabildo, es sacar a los delincuentes de Michoacán y Uruapan. Lo mismo pasa en Sinaloa, la prioridad no es que cueste menos el Congreso local es que no haya narcos ni en la Fiscalía, ni en el gobierno de Rubén Rocha”, cuestionaron.

Federico Döring agregó que el Estado debe combatir los acuerdos del sexenio de López Obrador. “Los abrazos electorales al crimen organizado. En eso se tiene que basar el Plan B, por eso rechazamos la Reforma Electoral, porque no habían candados contra el dinero del crimen en campañas electorales de políticos de Morena”.

24 Horas/Foto:Cuartoscuro

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