Plan B, la espada y la pared: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo.

Plan B, la espada y la pared

· Claudia orillada a escenario perdedor

· Asesores de los “duros”, por el poder

· PT y PVEM, no son políticos suicidas

· Ven esperanza en nuevos partidos

· Otra señal: España amiga y Beatriz

· Invita Sheinbaum a Flipe VI, a Mundial

· Ebrard, buenas señales para el T-MEC

· Armenta y Sectur, impulsan aeropuerto

· Slim y Hajj, por bajar emisiones

A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos les falta es voluntad.

Victor Hugo, (1802-1885) Novelista francés.

Quién sabe quién le metió la idea a la presidente claudia Sheinbaum del llamado Plan B con maquillaje para chamaquear a los legisladores de sus aliados satélites.

Sin embargo, los dirigentes del PT, por ejemplo, más lampareados que un venado viejo, saben que si aceptan las condiciones que les ofreció la presidente en una pesada reunión en Palacio Nacional el miércoles por la noche, están firmando su sentencia al desempleo y al ostracismo político.

La discusión en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado la hicieron a puerta cerrada para que la ropa sucia se lave en casa. Sin embargo, se supo que la falta de agilidad política del líder de la mayoría de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier, hizo que se llegara a acuerdos en los hechos.

Claro que en comisiones podrá pasar por mayoría simple. Sin embargo, hay puntos que no dejan satisfechos a los legisladores de PT y PVEM, así como a varios de Morena. Saben que es el aglutinamiento de poder en un solo individuo: el presidente de la República; quien ocurre la silla de Palacio Nacional.

Falta de consenso con aliados: El avance se ha visto obstaculizado por la falta de acuerdos con el Partido del Trabajo (PT), que se ha mostrado renuente a avalar puntos específicos, como la fecha para el proceso de revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina de ayer, la presidente Sheinbaum admitió la posibilidad de que la iniciativa sea rechazada en el Senado si no se logran los consensos necesarios, dejando la decisión final en manos de los legisladores. A esa conclusión llegó tras la reunión con sus aliados.

Los partidos satélite le expresaron el malestar de sus bases y la encomienda que los dirigentes tienen de sus seguidores. Sin PT, no pasará el Plan B.

Entre las propuestas centrales que ponen inquietos a los legisladores satélite, está la reducción de regidurías en municipios (máximo 15) y limitación a una sola sindicatura.

Le hicieron ver a Sheinbaum y a su equipo de su gabinete político, que viola la constitución al pisotear la autonomía de Estados y Municipios, con decisiones que provienen desde el centro de la República. El fondo de esta propuesta es quitar el poder a la oposición dentro de los órganos de gobierno de las alcaldías. Con menos opositores, los políticos de Morena, que han demostrado una voracidad incalificable en el robo de los recursos públicos, no encontrarían critica, ni oposición. Impunidad, como desea el Peje desde Palenque, Chiapas.

En cuanto a la disminución de recursos para el INE y partidos políticos (estimado en un 25%), sigue el mismo sendero. Acabar con la oposición. El partido en el poder, en este caso Morena, tiene recursos inauditos provenientes de los programas sociales y del presupuesto para la compra de votos y representantes en las casillas electorales. Así es como se lograrían mantener más tiempo e n el poder.

La misma estrategia del chavismo en Venezuela, que aumentó el dictador en desgracia, Nicolás Maduro. Sigue Morena el instructivo del dictador totalitario de las huestes venezolanas, nicaragüenses y cubanas.

El tema que tiene menos presión es el de la revocación de mandato, ya que a la oposición oficialista poco le interesa ese procedimiento que busca que este proceso pueda realizarse en el tercer o cuarto año del sexenio. Claudia quiere en el 2027, en una arriesgada apuesta.

Primero, Claudia cree que es cierta la manipulación de encuestas que dicen que tiene una aprobación de más del 70%. Después de esa consulta, si se lleva a cabo con una limpieza impecable y sin manipulación del INE, se sabrá que esa aprobación es menor al 50%. Además, la “puntada” de revocación la inventó Maduro y cuando apareció que era repudiado por la inmensa mayoría, entonces montó en cólera. ¿Cómo es posible que los esclavos del socialismo lo rechacen? y, de esa manera, montó un fenomenal fraude. A través de medios dijo que había ganado la continuidad, cuando en realidad nunca mostró las actas de votación que lo justifique. Lo mismo que ocurrió con la reelección.

Claudia, fue electa por 6 años. Cree que con su imagen podrá impulsar a los candidatos a diputados de Morena y sus aliados para mantener la mayoría calificada en la Cámara Baja. Sin embargo, el desgaste del gobierno, en especial la corrupción de la camada López Obrador, la puede arrastrar a un desastre político. La apuesta es muy grande y puede llevar de la mano a todo el país.

Si no se destraba la negociación hoy, se prevé que la discusión en el pleno del Senado se posponga hasta después de la Semana de Pascua. Pero, Mier puede dar la espalda y dejar pasar el autogol.

La presidenta ha reiterado que el objetivo principal es eliminar privilegios y reducir los costos del sistema electoral mexicano. Esto no es suficiente para sus partidos aliados.

Apuestan a los partidos nuevos, que están tan enanos que sólo con ayuda presidencial podrían colocarlos en órbita nacional con fuerza. Por el momento Erik Flores, con su versión actualizada del PES, logrará el registro para los comicios del 2027. De la misma forma, otra sierva de la 4T, la actual diptuada de Morena Gabriela Jiménez Godoy, con el obvio nombre de “Que siga la democracia”, recibirá el registro.

Los momios están en contra de las modificaciones electorales de Palacio Nacional, ya que se ve atrás la mano de López Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS

FELIPE VI: Claudia Sheinbaum, invitó formalmente al Rey Felipe VI de España a visitar el país con motivo del Mundial de Fútbol 2026 desde el 3 de febrero pasado. Claudia destacó que el evento deportivo es una oportunidad para resaltar los vínculos históricos y culturales entre ambos pueblos. Este gesto ocurre poco después de que el monarca español reconociera públicamente que hubo “muchos abusos” durante la Conquista de América, lo que Sheinbaum calificó como un paso hacia el diálogo. Así de fácil se acaba con un pleito que inicio la “primera dama” con Andrés López, por una puntada histórica. Otro gesto que rompe con el pasado tortuoso.

EBRARD: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que existen “buenas señales” en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tras iniciar conversaciones con Estados Unidos. De manera optimista dice que el diálogo bilateral es parte de una estrategia escalonada que incluirá a Canadá. Al fondo, se prevé mayor probabilidad de mantener el acuerdo trilateral, clave para inversión y certidumbre industrial, pero con matices que beneficiarán a Estados Unidos. Fue mucho el ruido que hizo Donald Trump, que es necesario que se justifique un beneficio.

ESTADO POR ESTADO

PUEBLA: Para concretar acciones de mejora con la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó una reunión estratégica con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el director de Grupo Mundo Maya, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal. Es un aeropuerto que podría servir para la zona sur de la megalópolis.

RESPOPNSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): América Móvil, bajo el liderazgo de Daniel Hajj, en sus informes más recientes, la compañía de Carlos Slim, ha puesto énfasis en la reducción de la brecha digital como parte de su responsabilidad social, además de reportar una disminución del 20% en sus emisiones de carbono de alcance 1 y 2 a nivel regional.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

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