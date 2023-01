Plan B descuartiza al INE… Y deja a partidos 12 mil mdp (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de enero. El Plan B de reforma electoral, impulsado por la Cuarta Transformación, dejó sin tocar el doble financiamiento a los institutos políticos, que este año gozarán de 12 mil 493 millones de pesos, recursos superiores a los destinados para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), al que se le “descuartiza” en su presupuesto operativo y personal.

De acuerdo a datos del INE, desde los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), las fuerzas políticas nacionales recibirán un presupuesto paralelo por seis mil 259 millones de pesos durante 2023.

Mientras que en la parte federal, el INE, que con la reforma podría quedarse sin 85% de su personal operativo, destinará este año seis mil 233 millones de pesos a los partidos nacionales: PAN, PRI, PRD, Morena, MC, PVEM y PT.

El grueso de ese personal se encuentra diseminado en las 300 Juntas Distritales del INE en el país, quienes se encargan de funciones desde monitoreo de propaganda, recepción de denuncias, fiscalización y logística durante la organización de comicios.

El INE asegura que el Plan B elimina dichas juntas, mientras que Morena señala que la reforma deja a discreción del organismo electoral la reingeniería administrativa de esas oficinas, sin ordenarles despidos.

El partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador será el más beneficiado por el presupuesto público y, a su vez, es el que votó a favor e impulsó los cambios legales conocidos como Plan B, que modifican el sistema electoral nacional y que, a decir del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ponen en riesgo la celebración de comicios libres en 2024, pero dejan a salvo el presupuesto de partidos.

En la pasada sesión de Consejo General, el consejero José Roberto Ruiz alertó por el doble financiamiento: “Cómo nos explicarían, que no veo en sus narrativas, algún esfuerzo por convencer a los demás partidos de prescindir del doble financiamiento que tienen, reciben casi seis mil millones de pesos a nivel nacional y casi otros seis mil millones de pesos por las 32 entidades federativas, es un doble financiamiento, quiérase ver como se quiera ver, para partidos políticos nacionales”.

El consejero criticó que “habiendo grandes áreas de oportunidad para disminuir el costo del sistema electoral, esos grandes temas o áreas de oportunidad no se abordan, no se escuchan, no se ven en sus iniciativas”.

Sobre los cambios electorales, dijo que desearía “escuchar razones, no ideologías, no adjetivos, no acusaciones, no retórica, sino genuinamente escuchar qué pretenden con esta reforma en cada uno de sus puntos, pues creo que sería muy sano para la vida democrática poderles escuchar”.

El presupuesto federal de los partidos políticos no puede ser modificado, ya que se encuentra amparado por la Constitución y se necesitaría una reforma al artículo 41 para disminuirles los recursos que se les entregan anualmente.

La propuesta original de reforma electoral, presentada por el Presidente en abril de 2022, sí contemplaba eliminar el financiamiento ordinario de las fuerzas políticas y solo entregarles recursos cada que estuvieran en campaña.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) les dio la posibilidad a los partidos de juntar sus financiamientos federales y locales y ponerlos en una especie de guardadito, con lo que, en caso de no utilizarse, ya no es obligatorio que los reintegren a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior es algo que se pudo frenar desde el Plan B de la reforma electoral, pero quedó sin tocar, por lo que las fuerzas políticas tendrán más de 12 mil millones de pesos de financiamiento, lo que es superior al presupuesto operativo del INE para este 2023, por 11 mil 546 millones de pesos.

Los recursos locales que tendrán también son comparables con lo que extraoficialmente podrían costar las liquidaciones de empleados del organismo electoral, tras la plena vigencia del Plan B.

A su vez, durante este año, Morena será el más beneficiado por el presupuesto, pues con recursos federales y locales, tendrá más de tres mil 500 millones de pesos.

Llama Córdova a ciudadanos a una lluvia de amparos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó a los ciudadanos a presentar amparos contra el Plan B de la reforma electoral, impulsado por el Gobierno federal.

Junto al consejero Ciro Murayama, en la presentación de su libro La democracia no se toca, el funcionario señaló que confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta los cambios al sistema electoral y administrativo del órgano electoral que, de entrar en plena vigencia, implicaría recortar 85% del personal operativo.

“Confío mucho en el diseño constitucional. Ha habido decisiones muy importantes que la propia Corte y que tribunales constitucionales han parado, hay jueces de Distrito que frente al acoso del poder han aguantado y han tomado decisiones que molestan al poder (…) El Poder Judicial está para ser incómodo al poder, no por vocación, sino por función”, señaló el consejero presidente.

Aseveró que los ciudadanos también son responsables de que “el barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de consolidar nuestra democracia”, por lo que llamó a la población a emprender acciones en contra de la legislación electoral.

Señaló que, ante las posibles violaciones a la Constitución del Plan B, se “supone que los partidos hagan su trabajo y que las minorías parlamentarias hagan su trabajo como ha venido ocurriendo, que se presenten acciones de inconstitucionalidad, que los órganos electorales presentemos controversias constitucionales, que los trabajadores del INE defiendan sus derechos laborales y que las ciudadanas y ciudadanos recurran a instancias jurídicas, porque si se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad y se afecta el derecho de voto”.

Abundó que “este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales”.

El consejero presidente criticó que Morena ha sido la fuerza política más beneficiada por el sistema electoral; sin embargo, “la gran paradoja es por qué dinamita desde el Poder las condiciones que le permitieron el acceso”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama alertó que el Plan B traerá más conflictividad electoral y “podría instalarse en el país aquello que la democracia supone como negación, que es la violencia”.

