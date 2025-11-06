Pintan mural en homenaje a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Artistas se unieron para pintar un mural en homenaje a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.

Random Art Studio, por iniciativa del artista Dhash Dhasher, inmortalizó al político en una pintura a las afueras del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, ubicado en Uruapan, Michoacán.

El mural retrata a Carlos Manzo portando un sombrero con la bandera de México y el escudo nacional en grande, con paisajes de Uruapan, fuegos artificiales, flores y una mariposa detrás.

Nunca dejemos de exigir un mejor Uruapan, un México seguro, y sobre todo, justicia para Carlos Manzo”, refirió Random Art Studio.

“Carlos Manzo no quedará en el olvido”, promete su viuda Grecia Quiroz

Este 5 de noviembre, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, rindió protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan.

Ante el Congreso de Michoacán la nueva presidenta municipal prometió seguir la lucha social que encabezaba su esposo.

Carlos Manzo no quedará en el olvido; se llevaron a un líder. Les pido que no decaigamos, que sigamos firmes y unidos, como él nos lo decía”, expresó.

Carlos Manzo gobernó el municipio de Uruapan desde el 1 de septiembre de 2024, siendo el primer alcalde independiente en esta localidad, quien se hacía llamar ‘el Bukele mexicano’ por su combate frontal al crimen organizado.

Con Manzo, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en México, en lo que va del Gobierno de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024.

Información de López-Dóriga Digital

