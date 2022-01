Piden los SSO endurecer las medidas preventivas ante el incremento de Ómicron (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. Con el creciente aumento de casos de COVID-19 en la entidad, principalmente por la variante Ómicron que circula a una velocidad más rápida que las anteriores conocidas, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), recomiendan extremar precauciones para evitar contagios desmedidos.

Por lo que la institución sugiere evitar aglomeraciones, al estar en contacto con personas que no vivan en el mismo hogar usar cubrebocas de forma correcta –cubrir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, no tocarlo con las manos sucias-, lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la sana distancia y no acudir a lugares cerrados donde no exista circulación de aire fresco del exterior.

Según la evidencia científica esta nueva mutación del coronavirus es menos letal, pero es altamente transmisible, sin embargo, los protocolos sanitarios deben endurecerse en la población en general, puesto que las personas que ya tienen el esquema completo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, así como las que se contagiaron y se recuperaron, pueden infectarse o reinfectarse según sea la situación.

En caso de presentar cualquier síntoma que parezca resfriado o gripa, las personas deben quedarse en casa y evitar cualquier contacto con otros individuos, monitorearse desde el hogar con su médico de confianza, y en caso de presentar un incremento de los signos acudir a la Unidad Médica más cercana.

La dependencia señala que específicamente en el caso de Ómicron las señales de contagio particularmente están asociadas a: escurrimiento nasal, estornudos, fatiga, así como dolor de cabeza, en espalda baja y garganta, además de sudoración nocturna y pérdida del apetito.

En menores de edad se deben considerar, además: temperatura alta, tos persistente, perdida y cambio en el olfato o el gusto, fatiga, dolor de cabeza, merma del apetito y sarpullido en la piel.

Esta institución reitera la importancia de no bajar la guardia con las medidas sanitarias pertinentes para detener la propagación del virus en sus 16 variantes que circulan en el territorio oaxaqueño, por lo que el llamado continúa siendo aplicarse la vacuna y el refuerzo cuando corresponda al grupo de edad.

Asimismo, se exhorta a quienes den positivo al SARS-CoV-2 proporcionar sus datos a las instituciones públicas-los cuales están protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales-, pero que son necesarios para el rastreo de contactos, como una estrategia para interrumpir las cadenas de transmisión y reducir la mortalidad asociada a la COVID-19.

Esta dependencia explica que el rastreo de contactos se utiliza para localizar y proporcionar cuarentena con apoyo a las personas que han estado en contacto con individuos infectados por este Coronavirus y se puede utilizar para reconocer una fuente de infección mediante la identificación de entornos o eventos donde ésta pudo haber ocurrido, lo que permite adoptar medidas sociales y de salud pública.

La diferencia de este 2022 es que las muertes y hospitalizaciones no van a la misma velocidad que los contagios, ello gracias a la intensa jornada de inmunización que se lleva a cabo en la entidad. ¡Tú responsabilidad, salva vidas!, enfatizaron los SSO.

