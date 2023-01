Piden diputadas intervenga Consejo de la Judicatura en caso de María Elena Ríos (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de enero. Diputadas de los grupos parlamentarios de PAN, PRI y PRD exigieron al Consejo de la Judicatura en Oaxaca que evalué la actuación del juez de control, Teódulo Pacheco Pacheco, quien ordenó el cambio de media cautelar a prisión domiciliaria a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado del intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, la diputada Mariana Gómez del Campo (PAN) enfatizó en que “si no se hace lo correcto en Oaxaca, que sea la Judicatura Federal la que también pueda intervenir, pero nosotros no podemos quedarnos y decir ah bueno, pues el juez ya dijo esto”.

Esto retó, apenas empieza por lo que aseveró que acompañarán a Ríos hasta el final “créeme que vale la pena que estés viva, que estés entre nosotras y que seas un testimonio para que verdaderamente se haga justicia”.

Adelantó que presentarán un punto de acuerdo como grupo parlamentario, y al cual invitarán al resto de las bancadas a que se sumen para exhortar a las diversas autoridades del estado de Oaxaca para que realicen acciones e implementen medidas tendientes a garantizar la vida, la integridad y seguridad personal de la oaxaqueña.

Aseveró que la vida de la también saxofonista corre peligro, por lo que harán lo que sea necesario para cuidarla y protegerla, además de solidarizarse con todas las víctimas mujeres que han sido atacadas con ácido y no se ha hecho justicia.

Por su parte, la diputada Jaqueline Hinojosa (PRI) afirmó que el sistema judicial en el país está podrido porque el caso de Ríos no ha hecho aún justicia y mandó un mensaje a las autoridades oaxaqueñas.

“No es amenaza, pero sí una muy dura advertencia. Pacheco, el Poder Judicial de Oaxaca, la fiscalía, el gobernador Salomón Jara, su secretario, las hijas de este señor, si le podemos decir señor, todos los que han sido cómplices de que no se haga justicia les aseguramos y también estoy segura de que hablo por mis compañeras que están hoy aquí. No van a tener paz, no les vamos a dar paz hasta que no le hagan justicia a María Elena Ríos y a todas las mujeres de este país”, expresó.

En su intervención, Ríos reclamó que su caso no es el único que se encuentra en la impunidad gracias a jueces como Teódulo Pacheco.

Manifestó que teme por su vida y la de su familia, aunque enfatizó en que no es la “víctima perfecta” que quiere el Estado “la que llora, la que se calla, la que no denuncia, la que está muerta de miedo, y sí, tengo miedo, no porque tenga este tono de voz quiere decir que no tengo miedo claro que tengo miedo que maten a mi familia y a mí”.

24 Horas

Compartir