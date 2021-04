Pide Zambrano a Gobiernos evitar más hechos sangrientos en el proceso electoral; a AMLO y a Morena que respeten la ley (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. El presidente del comité ejecutivo nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, lamentó el clima de inseguridad que se registra en todo el país, el cual dijo, afecta el estado de ánimo de la sociedad ante el próximo proceso electoral del 6 de julio.

En su visita a esta capital, para presentar a los candidatos a las diputaciones federales por Oaxaca, el dirigente nacional, aseguró que la inseguridad ha generado temor entre la ciudadanía y en no pocos candidatos que participan en las elecciones, por lo que las autoridades federales y estatales deberían de tomar medidas de manera coordinada para evitar más hechos sangrientos.

“La muerte de Ivonne Gallegos como precandidata, y la muerte del papá de la diputada federal del PAN, Natividad Díaz, son hechos indignantes y condenables, por eso hay que echar a andar todas las medidas para que esto no se repita”, señaló.

Sobre las amenazas al Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, declaró que al árbitro electoral hay que respetarlo, “ni siquiera se debe de permitir que un jugador le levante tarjeta roja, de ahí deriva la responsabilidad de Morena porque violaron la ley al no presentar sus gastos de campaña, lo dice en la ley que Morena también votó en el Congreso de la Unión, y ahora hasta el presidente entró a amenazar al INE, eso no podemos permitirlo”, insistió.

Lamentó que Andrés Manuel López Obrador se esté metiendo hasta la cocina en el proceso electoral.

“Le vamos a ganar la mayoría de las 15 gubernaturas que están en juego porque vamos a demostrar la fortaleza del PRD el próximo 6 de julio a pesar de todos los que se fueron”, manifestó.

El perredista, también criticó el pésimo proceso de vacunación que se lleva a cabo en México.

“A ver para el día de las elecciones como andamos en el proceso de vacunación, ya que somos de los países más atrasados en cuanto al porcentaje de vacunas aplicadas, solo el 2 por ciento de la población tiene las dos dosis de la vacuna anti Covid”.

“Ni siquiera el 10 por ciento de la población tiene la vacuna aplicada, y bueno, ya no digamos la mala organización que tuvieron para programar y tener a tiempo las vacunas como en otros países, pero ni siquiera recursos han tenido para comprar las vacunas, menos para los niños con cáncer”, finalizó.