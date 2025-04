Pide Semovi a usuarios no pagar tarifa no autorizada en Huajuapan; pregunte antes de abordar (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de abril. El Subsecretario de Regulación y Control del Transporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Pedro Silva Salazar, invitó a los usuarios a no pagar la tarifa que al parecer empezaron a implementar al menos 33 sitios de taxis de la ciudad de Huajuapan de León, porque no está autorizada por la dependencia que representa.

“Yo quiero invitar a la ciudadanía a los usuarios que ocupan ese transporte, que sepan y lo tengan entendido que no está autorizada por nosotros. Pero sí la quieren pagar, yo no los voy a obligar o prohibir, porque es una decisión del usuario. Pero no están obligados a pagar este aumento hasta que no la autorice la Semovi”, indicó.

Refirió que hasta el momento solo tienen once solicitudes para el aumento de la tarifa, de las cuales ninguna pertenece al bloque de taxistas, que desde el lunes supuestamente empezaron a cobrar más en el pasaje colectivo y especial.

Señaló que dicho grupo de sitios de taxis no han presentado su solicitud, lo que refleja que es contradictorio las declaraciones que hicieron referente al tema del aumento de la tarifa del transporte público.

Silva Salazar aseguró que en 15 días darán respuesta a las solicitudes de los taxistas concesionados que solicitaron el aumento de la tarifa, luego de cumplir con los requisitos.

“Cuando se haga, si un sitio tiene 40 taxis a esa sitio y directiva le vamos a dar 40 tarjetones que van a traer colgados ahí en su taxi en donde va decir muy claramente, cuál es la tarifa autorizada, sellada y firmada por la autoridad correspondiente de Semovi; esos serán los únicos que estarán facultados para cobrar este aumento”, recalcó.

Advirtió que el taxi que carezca del tarjetón de autorización de tarifa por la Semovi, no podrá cobrar más al usuario por el servicio que ofrece.

Invitó a las directivas a realizar su solicitud, para que sean tomados en cuenta y poder contabilizar cuantas más están pidiendo el aumento de la tarifa del transporte público, además de conocer el número de concesionarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir