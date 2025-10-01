Pide Protección Civil estatal activar protocolos de atención a la población ante incremento en nivel del río Tehuantepec (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de septiembre.La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) hace un llamado a los municipios de la región Istmo de Tehuantepec, para que activen sus protocolos de atención ciudadana, ante cualquier aumento en el nivel del río Tehuantepec durante las próximas horas.

Esta alerta aplica para: Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, y la colonia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), derivado de las lluvias previstas en esta semana, podría incrementar el nivel en el almacenamiento de la presa Benito Juárez, ubicada en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, que actualmente se encuentra al 105 por ciento de su capacidad.

Esta situación generaría un aumento gradual en el caudal del referido afluente, aún cuando se han realizado descargas de agua bajo condiciones controladas.

Por lo anterior, la CEPCyGR recomienda a las autoridades de estos municipios y a la población, a estar atentos y dar seguimiento oportuno a los reportes emitidos por las instituciones estatal y federal de protección civil, que emitan por los canales oficiales.

