Pide PAN se apliquen medidas cautelares ante la visita de la senadora Xochitl Gálvez a Oaxaca (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Perla Woolrich consideró indispensable que se apliquen medidas cautelares para garantizar la seguridad de la senadora Xóchitl Gálvez durante su próxima visita a Oaxaca, para reunirse con organizaciones ciudadanas.

La dirigente estatal panista, expresó que en Oaxaca se han presentado casos de asesinatos en pleno centro de la capital, siguen los feminicidios y otras “atrocidades”, que hacen pensar que hay una inseguridad galopante que obliga a exigir medidas de seguridad.

Expresó que, ante los constantes ataques a la senadora por sus aspiraciones a encabezar la coordinación nacional del Frente Amplio por México, “se ha generado odio que puede ser motivo de ataques hacia su persona”.

La jurista resaltó que se han violado tantas leyes en las acusaciones que se hacen desde la presidencia de la República, contra adversarios políticos, que sin duda merecen sanciones ejemplares.

Agregó que por el momento las organizaciones ciudadanas han tomado la batuta de los actos ciudadanos para escuchar a las y los aspirantes a dirigir la construcción del Frente Amplio por México, lo cual suma esfuerzos para consolidar y fortalecer la participación ciudadana.

En otro orden de ideas, durante su conferencia “La Hora del PAN y el Café”, la ex contralora se solidarizó con las y los bailarines de las delegaciones que sufrieron por la intoxicación de alimentos contaminados durante las fiestas de la Guelaguetza, “lamentable que este gobierno estatal no tenga la capacidad de organizar un evento de la mayor importancia, peor aún el papel que no ha podido realizar la secretaria de Turismo Saymi Pineda, es deleznable”.

La abogada cuestionó la falta de transparencia sobre los recursos presupuestados para la Guelaguetza y pidió que se rindan cuentas de los boletos vendidos, de la falta de difusión que provocó que rellenaran con “acarreados” el primer Lunes del Cerro y el destino que realmente se da a los recursos que se designan a la alimentación y hospedaje de las delegaciones.

