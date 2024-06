Pide Oposición a la 4T reconocer a las minorías (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. Los partidos de Oposición pidieron a Morena y aliados reconocer a las minorías políticas, luego de los resultados de las elecciones en las que la autoproclamada Cuarta Transformación logró la mayoría en casi todos los cargos en juego.

Durante la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se emitió el informe sobre los resultados definitivos de la elección presidencial, Emilio Álvarez Icaza, representante del PRD, señaló que se debe reconocer la pluralidad política del país.

“El nuevo régimen va a requerir eso: la responsabilidad para reconocer la presencia de un país plural, no solo de un único pensamiento. Habrá una mayoría, sí, pero hay una minoría que también tiene el legítimo derecho, como hoy entendemos la democracia”, indicó.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, admitió que la mayoría de los electores se manifestaron a favor de Morena y aliados en las urnas y se quejó de que tras el anuncio de los resultados “en ningún discurso he oído hablar sobre diálogo, no he oído hablar a ningún miembro de la coalición ganadora, sobre la apertura del diálogo”.

El panista aseveró que en México debe prevalecer la concertación política “porque al final hubo millones de mexicanos que votaron por otra opción política distinta a ustedes, que tampoco son despreciables”.

Indicó que en el caso de Acción Nacional “obtuvo 16 millones y medio de votos, muy importantes, son 16 y medio millones de votos de ciudadanas y ciudadanos que también manifestaron su preferencia electoral y que quiere ser escuchada, y que quiere ser escuchada a través de quienes, a quienes eligieron o a quienes votaron y no ganaron”.

Por su parte, el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a la Oposición elegir entre dos caminos: “apoyar en donde se está trabajando en beneficio del pueblo y mantener una posición crítica donde tiene diferencia, donde plantea un proyecto distinto al que nosotros encabezamos, señalar errores, que mucho nos ayudará; o continuar con el camino que durante seis años ha recorrido y que lo ha llevado a este desastre electoral, a esta indiscutible derrota de dimensiones inesperadas para ellos y que los pone en una obligada reflexión de cómo pueden aportar para el fortalecimiento del rumbo de la nación”.

Respecto a los resultados de la elección presidencial, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva dijo que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo seis millones 204 mil 710 votos que equivale a un 10.32%.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, consiguió 10 millones 502 mil 697 votos, cifra que equivale a un 27.45%.

A su vez, Claudia Sheinbaum Pardo, de Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, que corresponde a un 59.75%.

Las candidaturas no registradas contabilizaron 83 mil 114 votos, que representa un 0.13%. Los votos nulos se computaron un millón 400 mil 144 votos, equivalente al 2.3291%.

“La votación total cuantificada en los cómputos distritales es de 60 millones 115 mil 184 votos, lo que representa el 61.04% de la participación de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores”.

24 Horas

