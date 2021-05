Pide Marko Cortés que Morena tranquilice a sus huestes en Oaxaca, tras retención de candidata a edil de San Mateo Río Hondo (17:15 h)

Redacción ADNsureste.info

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. La candidata a la presidencia municipal de San Mateo Río Hondo de la alianza “Va por Oaxaca”, Arely Ramírez, denunció que sufrió violencia política de género por parte de la autoridad municipal de San Ildefonso Ozolotepec, en donde gente que la amedrentó portaba chalecos del partido Morena con el nombre de Daniel Gutiérrez, candidato a diputado.

Acompañada por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, -quien demandó parar la violencia política contra la mujer-, la candidata aseguró que los morenistas la retuvieron reclamándole que había invadido su territorio.

“Después de estar retenida por cuatro horas nos amenazaron, diciéndonos que ya no querían vernos ahí, me detuvieron a mí y a los que me acompañaban, por esta razón estoy en proceso de interponer una denuncia”, señaló.

Dijo que como mujeres tenían derechos y por eso no se debe de permitir que esto suceda en otras poblaciones.

“Tenemos que seguir adelante para acabar con este tipo de delitos, por eso pido a las autoridades tomar cartas en el asunto y estar al pendiente de lo que suceda en los municipios”.

Por su parte, Marko Cortés, condenó la violencia contra la candidata, al manifestar que era inaceptable que activistas morenistas hayan retenido a Arely por cinco horas, evitando que hiciera sus actividades proselitistas y privándola de su libertad.

“Eso es agresión política, no debe de repetirse y debe de sancionarse, por eso exigimos a los líderes nacionales de Morena que pongan orden en Oaxaca, para que tranquilicen y calmen a sus huestes y respeten a todos”, puntualizó.