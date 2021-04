Pide arzobispo Pedro Vásquez a candidatos no ilusionar al pueblo con sus mentiras, no prometan lo que no puedan cumplir (14:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recomendó a los candidatos a los diferentes puestos de elección a que trabajen con espíritu de servicio y no de servirse.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, pidió a los candidatos que cuando hablen de sus proyectos, no ilusionen al pueblo con sus mentiras, ya que las personas quieren que se les hable con la verdad porque muchas veces prometen cosas que al final no cumplen.

Ante el proceso electoral, insistió que no se vota por los candidatos para que causen daño, ni para dividir al pueblo, sino para generar desarrollo, impulsar la unidad y la comunión para salir todos adelante.

“No quiero meterme en política, solo estoy iluminando, esperamos que todos sean respetuosos con los candidatos y entre ellos también que se respeten”.

“Todos tienen derecho a participar, pero eso ya es asunto de los partidos políticos, de la organización, pero quisiera que los candidatos fueran sinceros, que hablaran con la verdad”.

“A mí me buscan todos, candidatos a diputados locales, federales, presidentes municipales, a gobernador, y todos hablan muy bonito, y luego escucho que este falla, que el otro no cumple”, lamentó.

Por esta razón, el jerarca de la Iglesia Católica cuestionó porque cuando lo buscan hablan muy bien y después “a la hora de la hora no actúan de la misma forma, eso no se vale y no es justo”, sentenció.

Resaltó que ojalá que todos los que quieren ser funcionarios, sean servidores y de verdad sean la voz del pueblo y lo defiendan, al pueblo de Oaxaca que tiene tantas carencias y necesidades, ya que se necesitan buenos servidores públicos en todos los pueblos, porque el estado de Oaxaca tiene que levantarse, progresar, y a todos les toca hacer lo que corresponde.

En otro tema, ante el inicio del semáforo verde por Covid-19, el arzobispo pidió a todos los oaxaqueños a no confiarse, y no quitarse el cubrebocas, no asistir a aglomeraciones, y evitar organizar fiestas o reuniones porque no se sabe de dónde vienen los contagios.

“Debe tenerse mucho cuidado porque la pandemia sigue, y los que ya fueron vacunados y les van a poner la segunda dosis tampoco deben confiarse, deben mantener las medidas de prevención”, finalizó.

