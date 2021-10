Pide Arzobispo a fieles a no ser esclavos de las cosas materiales y a vivir en libertad (14:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, aseguró que los bienes materiales que cada quien tiene y que lograron con mucho trabajo no deben ser un fin en la vida, sino un medio para llegar a Dios.

En su mensaje, en la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, indicó a todos los fieles oaxaqueños, hacer un análisis muy serio y profundo, en cómo miran lo que tienen y como miran a los demás.

“No debe hacerse difícil la salvación, la entrada al cielo, no debemos poner el corazón en los bienes materiales de este mundo, no deben ser esclavos de las cosas, se debe buscar vivir en libertad”, señaló.

Dijo que es necesario tener una casa, un carro, algunas cosas en la vivienda, pero no se deben poner éstas cosas en el corazón, ya que en el corazón debe estar el Maestro bueno que dice “no atesores, no ambiciones, no quieras tener la mejor casa para humillar a los demás y sentirse importante, el vehículo más lujoso para pasar por las calles presumiendo, eso no vale la pena”.

Al recordar la escritura, donde Jesús le pide a un rico que repartiera toda su riqueza entre los más pobres y lo siguiera, petición que al adinerado le costó mucho pesar, el jerarca de la Iglesia Católica, recomendó dejarse mirar por Jesús.

“Si cuesta trabajo, debe pedirse al Señor que nos enseñe a mirar con amor, con misericordia, y debe mirarse así a todas las personas, no ser como esclavos sino vivir en libertad”.

“Busquemos estar en paz con Dios, tener tranquilidad, ser más pacientes, no vivir tan amargados, tratar de ser más felices, para que esa mirada de amor nos cambie la vida”, subrayó.

Recordó que la mirada de Dios nunca va a cambiar, ya que siempre ha sido de amor, de padre bueno que siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos cuando se lo piden.

“Reflexionemos y oremos, pidiéndole a Jesús qué hacer para alcanzar el cielo, la eternidad, siempre con su ayuda y guía”, finalizó Vázquez Villalobos.

