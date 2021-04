Pese a inclemencias del clima, abuelitos siguen firmes haciendo fila para aplicación de la segunda dosis de vacuna anti Covid (12:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. A pesar de la lluvia, del sol y de que la delegación de la Secretaría de Bienestar ha señalado que se vacunará de acuerdo a las fechas de la primera aplicación, adultos mayores continúan apartando su lugar en todos los puntos de aplicación de la capital oaxaqueña.

En algunos lugares como la Facultad de Medicina han realizado listas, y con nombre apartan su lugar, pero de todos modos familiares y adultos mayores han decidido hacer guardia.

Doña Ana Martínez es una de ellas, llegó desde las 11:00 horas de ayer martes, y a la hora de apuntarse le tocó el número 340, pero comentó que sabía que hoy miércoles ya se tenían más de mil números.

Junto con otras personas llevó hules y lonas para protegerse del clima, del sol en el día y de la lluvia por la noche, para no perder su espacio.

Declaró que los siervos de la nación los han visitado y les dicen que se vayan, que no hay necesidad de hacer filas, pero no les garantizan que esto sea verdad pues no tienen ninguna logística.

Dijo que ha sido apoyada por sus hijos que se quedan por la noche, pero otras personas no tienen esta posibilidad y deben quedarse todo el día en la fila.

Afirmó que su temor es que se agoten las dosis como sucedió la vez pasada, aunque días después llegaron más para atender a los que faltaron.

Reconoció que ha pensado en cómo será el proceso para los adultos que siguen, ya que son uno de los sectores con mayor número de personas, y si con los abuelitos no tienen organización, será un caos la siguiente etapa de vacunación.

