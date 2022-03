Pese a acuerdo con padres y autoridades, maestra deja plantados y sin clases a niños en Ixcatlán (13:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 30 de marzo. Para exigir clases presenciales, alumnos, con el apoyo de sus padres, protestaron afuera del prescolar de Santo Domingo Ixcatlán, correspondiente al distrito de Tlaxiaco.

“Los niños de Santo Domingo Ixcatlán exigimos clases”, “Exijo mi derecho a la educación”, “Maestra, queremos clases presencial”, entre otras consignas, se podía leer en las cartulinas que portaban los menores.

Al respecto, el presidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Bertoldo Bernabé García, informó que luego de una reunión, en la que participaron padres de familia, la autoridad municipal, la profesora de la institución y la doctora de población, acordaron que los niños regresarían este lunes a clases de manera presencial.

“Ayer lunes se presentaron todos los niños del kínder, y resulta que la maestra no se presentó. Ella decía, que no podía, porque tiene unas reglas ahí con la supervisora, entonces, supongo que por eso no quiso presentarse, a lo mejor no le dieron la autorización”, agregó.

Recordó que los padres de familia se negaron a firmar un documento en donde los responsabilizaba sobre las consecuencias del regreso a clases de manera presencial, que aparentemente redactó y presentó la profesora, argumentando que es una responsabilidad compartida.

Bernabé García aclaró que como autoridad municipal han apoyado a las escuelas, con líquido desinfectante, gel antibacterial y cubrebocas, para que los profesores regresen a impartí clases, con la seguridad de que se están tomando las medidas de salud para evitar contagios de Coronavirus.

“Ya hay clases en la primaria, tres veces a la semana; en la telesecundaria sé quedó que una semana habrá y la otra no, pero regresando de vacaciones, será de manera normal; en el Cecyte, se acordó que va ser de manera normal, regresando de vacaciones”, señaló.

Exhortó a la Sección 22, en especial a la supervisora de la zona, para que autorice que la profesora regrese a impartir clases de manera presencial, ya que así lo acordó la autoridad municipal, padres de familia y personal de Salud, del cual existe un acta de asamblea.

Compartir