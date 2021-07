Perversas las autoridades de Salud, acusan padres de niños con cáncer (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de julio. Padres de niños con cáncer señalaron de perversas a las autoridades de Salud por acusarlos de “exagerados” y denunciaron que hasta el momento sigue el desabasto de medicamentos para los tratamientos oncológicos de sus hijos.

Israel Rivas, padre de Dana y vocero de los padres de familia, lamentó las declaraciones del secretario Jorge Alcocer. “Me parece absurda la posición del doctor Jorge Alcocer decir ‘sí hace falta medicamento, pero es exagerada la reacción de los padres’, ¡qué barbaridad!” declaró.

Consideró que la actitud de las autoridades de Salud es perversa y siempre logran pegarles de alguna manera, “como no son sus hijos. Yo no entiendo de qué manera quieren que protestemos, que nos quedemos en nuestras casas a no decir nada, a silenciarnos”.

Advirtió que la marcha convocada para el próximo 24 de julio sigue en pie, toda vez que a pesar de las declaraciones del secretario Alcocer, sigue el desabasto de medicamentos.

“No sé si vienen en burro o de rodillas, no sé cómo los están distribuyendo pero que no se haga mentiroso, me molesta mucho la actitud de estos sujetos que sin menor empacho mienten”, sostuvo.

24 Horas

