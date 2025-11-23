Persistirá ambiente estable en gran parte de Oaxaca este domingo (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé ambiente estable en gran parte del territorio; sin embargo, no se descartan precipitaciones ligeras y lloviznas aisladas acompañadas de nieblas en la Sierra de Flores Magón y Sierra de Juárez.

Estas condiciones son ocasionadas por la presencia de un sistema de alta presión y aire frío, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán bajas al amanecer en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra Sur. En contraste, prevalecerá un ambiente caluroso a lo largo de la franja costera y el Istmo de Tehuantepec.

Además, se prevén vientos del norte y noroeste de intensidad moderada en la porción oriental del Istmo de Tehuantepec, con algunas rachas ligeramente elevadas.

Por otro lado, se mantiene en vigilancia el frente frío número 16, el cual podría arribar a mitad de la próxima semana, favoreciendo condiciones invernales en Oaxaca, como descenso de temperatura, posibles mezclas de lluvia y ambiente frío.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 9 y máxima de 24 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir