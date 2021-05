Persiste agandalle en cargos destinados para indígenas (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. En el actual proceso electoral participan aspirantes a diputados federales, que compiten en los 21 distritos reservados para indígenas, y carecen de vínculos directos con las comunidades originarias a las que buscan representar.

El Instituto Nacional Electoral (INE), desde iniciadas las precampañas, detectó al menos 134 casos de usurpación indígena y ordenó su substitución; sin embargo, entre los candidatos que quedaron firmes y aparecerán en la boleta el próximo 6 de junio, hay quienes tampoco tienen ascendencia indígena.

Una revisión de 24 HORAS a los perfiles de los principales candidatos de los 21 distritos, que las autoridades electorales reservaron como acción afirmativa para los pueblos indígenas, da cuenta de que por ejemplo, en Palenque, Chiapas, por Morena busca la reelección Manuela del Carmen Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su principal competidor es el abanderado de la coalición Va por México (integrada por PRI, PAN y PRD), el empresario ganadero y de aceite de palma, Mauricio Lastra, quien tampoco tiene vínculos directos mas que los empleos generados en la región.

Para el distrito de Chiapas con cabecera en Bochil, donde habitan ciudadanos de ascendencia tzotzil, esa misma alianza tiene como abanderado a Roberto Aquiles Aguilar, considerado un cacique de la zona sin ascendencia indígena, quien ha sido alcalde de Ixtapa y diputado federal. Además, su hija Iris Aguilar es actual diputada local.

Por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, en el distrito de ascendencia Tzotzil, compite Patricia Mass Lazos, quien nació en Monterrey, Nuevo León pero al menos desde 2005 trabaja en la región. En total, Chiapas tiene cinco distritos reservados para indígenas.

En Guerrero, en el distrito con cabecera en Tlapa, compite por Movimiento Ciudadano, Pedro Guevara Trinidad, quien aparte de no tener vínculos directos con las comunidades indígenas de la región, fue inhabilitado entre 2016-2018 por irregularidades cuando fue director de obras del municipio de Cualác.

En el distrito indígena de Hidalgo, con cabecera en Huejutla de Reyes y donde la mayoría de la población es de origen nahua, por PRI, PAN y PRD compite Sayonara Vargas. En la misma región, Morena postuló a Fortunato Rivera.

Ambas candidaturas fueron impugnadas por la organización local Defensa de los Pueblos Indígenas por considerarlos impostores y sin calidad para acreditarse como representantes de los pueblos originarios de esa región, por lo que se está a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva en definitiva sus casos.

En Oaxaca, uno de los casos más emblemáticos es José Antonio Estefan Gillessen, quien abandera al PT, Verde Ecologista y Morena. Además de no tener vínculo alguno con las comunidades indígenas de la región, en su propio currículum entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) confesó un posible acto de nepotismo al destacar que fue coordinador de asesores del diputado José Antonio Estefan Garfias, quien es su padre.

En el distrito de ascendía Maya, con cabecera en Ticul, Yucatán, compiten Janice Escobedo Salazar del PRI y Yesenia Polanco Ross del PAN, entre otros, quienes fueron denunciadas por no tener ninguna conexión con las comunidades a las que buscan representar.

AMLO PROMUEVE OBRA PESE A VEDA ELECTORAL

A pesar de la veda electoral, en su gira en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió el rompe olas de Salina Cruz.

Mediante un video en redes sociales, el mandatario aseguró que en México no se recurre al financiamiento de obras, porque el dinero del presupuesto rinde debido a que no hay corrupción.

Expuso que con una inversión de 4 mil 600 millones de pesos se terminará el próximo año el rompe olas. “Ya no se usan los créditos, todo eso resulta oneroso (…) no se recurre a financiamiento porque no hay corrupción”.

Los artículos 41 y 134 de la Constitución, así como las reglas fijadas por el TEPJF, prohíben a los servidores la difusión de cualquier tipo de propaganda y por cualquier medio, incluidas las redes sociales.

