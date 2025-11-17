Persecución termina con disparos y un detenido en Comitancillo (20:00 h)

Edwin Meneses

San Pedro Comitancillo, Oax. 16 de noviembre. Un atropellamiento ocurrido la tarde de este domingo en las inmediaciones del canal de esta localidad desencadenó una intensa movilización policiaca, luego de que el conductor de una camioneta Ford Ranger azul huyera del lugar dejando a una persona lesionada.

La fuga del responsable provocó una persecución que se extendió hasta los límites con San Blas Atempa.

El recorrido de la unidad a toda velocidad por brechas rurales, caminos de terracería y zonas de canalización complicó la labor de los agentes, quienes avanzaron entre polvo, curvas cerradas y escasa visibilidad.

Habitantes de la zona señalaron que las sirenas y el desplazamiento de patrullas generaron momentos de tensión mientras el vehículo sospechoso se internaba entre los tramos semirrurales que conectan ambas comunidades del Istmo.

Según el reporte policiaco, la camioneta fue localizada primero rumbo al canal de Ixtaltepec y posteriormente en Rancho Llano, donde el conductor que presuntamente portaba un arma de fuego realizó dos disparos contra los oficiales, sin causar lesiones.

Versiones extraoficiales apuntan a que el detenido sería originario de Juchitán y que habría formado parte de las fuerzas armadas, aunque esta información aún no ha sido corroborada.

La persecución concluyó en el puente del canal de Comitancillo en dirección a Tehuantepec, donde los elementos lograron cerrar el paso y asegurar al presunto responsable.

Al momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial ni se ha confirmado el estado de salud de la persona atropellada.

