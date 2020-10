Perros cruzan avenidas usando puentes peatonales, y las personas no (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Múltiples videos muestran cómo los perros utilizan los puentes peatonales para cruzar avenidas, mientras que las personas continúan poniendo en riesgo su vida.

Las muertes de peatones ocasionadas por el cruce de avenidas son muy comunes. A pesar de que hay localidades que han optado poner puentes peatonales para solucionar el problema, las personas no los usan.

El reglamento de tránsito contempla una serie de normativas de cómo los peatones deben de proceder. Sin embargo, las penalizaciones verbales no son suficientes.

Además de los videos que muestran cómo los perros cruzan puentes peatonales, te compartimos lo que establece el Reglamento de Tránsito del Estado de México con respecto al comportamiento esperado de los peatones en las vialidades.

REGLAS PARA LOS PEATONES

– No podrán transitar a lo largo de la superficie de rodamiento de ninguna vía primaria, ni desplazarse por ésta en vehículos no autorizados.

– En las avenidas y calles de alta densidad de tránsito queda prohibido el cruce de peatones por lugares que no sean esquinas o zonas marcadas para tal efecto.

– En intersecciones no controladas por semáforos o agentes de tránsito, los peatones deberán cruzar únicamente después de haberse cerciorado que pueden hacerlo con toda seguridad.

– Para atravesar la vía pública por un paso de peatones controlado por semáforos o agentes de tránsito, deberán obedecer las respectivas indicaciones.

– No deberán invadir intempestivamente la superficie de rodamiento.

– En cruceros no controlados por semáforos o agentes de tránsito, no deberán cruzar frente a vehículos de transporte público de pasajeros detenidos momentáneamente.

– Cuando no existan aceras en la vía pública, deberán circular por el acotamiento y, a falta de éste, por la orilla de la vía, pero en todo caso, procurarán hacerlo dando el frente al tránsito de vehículos.

– Para cruzar una vía donde haya puentes peatonales, están obligados a hacer uso de ellos.

– Ningún peatón circulará diagonalmente por los cruceros.

– Los peatones que pretendan cruzar una intersección o abordar un vehículo no deberán invadir el arroyo, en tanto no aparezca la señal que permita atravesar la vía o no llegue dicho vehículo.

¡Más claro ni el agua! El acatamiento del reglamento de tránsito va mucho más allá de nuestra responsabilidad y obligación como ciudadanos: es prevención de accidentes y por ende, salvar nuestra vida.

Publimetro

