Perrita diabética come su alimento favorito antes de morir (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. Todo lo que inicia tiene un final, lamentablemente también la vida acaba de un momento a otro. Por eso, una joven decidió despedirse de su perrita con el alimento favorito del animal , un mango.

Pao es una usaria de TikTok que decidió compartir los últimos minutos junto a su mascota. En el breve video se logra leer: “Su último manguito antes de dormirla, no podía comerlos porque era diabética y le encantaban”. Texto que explica la difícil enfermedad que vivió la perrita de raza pug.

En las conmovedoras imágenes se ve cómo la perrita intentaba consumir la fruta. Con breves lamidas y unas cuentas mordidas, la “negrita bella” pudo pasar muy buenos momentos junto a su dueña, quien jamás olvidará los hermosos momentos a lado de su peludo fiel.

Para que no sufriera más, Pao tuvo que realizarle la eutanasia a su animalito y pudiera descansar de mejor manera, con la esperanza de volverla a ver de una u otra manera. La conmovedora despedida cautivó a muchos usuarios, ya que la grabación suma más de 10 millones de reproducciones y poco más de dos millones de reacciones.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son: “no estoy llorando, tú estás llorando”, “cuando se van sientes un vacío tan grande que quisieras abrazarlos o verlos por un momento y estar con ellos”, o “mi princesa y mi Timmy se me fueron en el 2022, y siempre que estoy algo ebria me acuerdo de ellas , las amoooo aunque no las vea ni las sienta”.

En la caja de comentarios Pau explicó que “Mi Lunita se me fue en 2020, si pasan por una situación similar el dolor tan grande que se siente se convierte en un calorcito por siempre en el corazón”, finalizó.

