Perra es rescatada tras meses atrapada en cueva; estaba reportada como desaparecida (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. La familia de Jeff Bohnert, ciudadano originario de Misuri, Estados Unidos, por fin se reunió con su perrita de nombre Abby, quien logró ser rescatada por Rick Haley y Gerry Keene, al encontrarla en una de las cuevas de la ciudad tras estar dos meses desaparecida.

De acuerdo con los dos espeleólogos, se encontraban en el sistema de cuevas Tom Moore, el cual tiene una longitud de 24.5 millas (34.5 km) y es la segunda cisterna de cuevas más largo del estado.

© Proporcionado por Publimetro Perra es rescatada tras meses atrapada en cueva de Misuri; estaba reportada como desaparecida

Haley a través de su cuenta de facebook mostró videos y fotografías de la canina, quien no se encontraba en buena forma.

© Proporcionado por Publimetro Perra es rescatada tras meses atrapada en cueva de Misuri; estaba reportada como desaparecida

“Pusimos al perro en una mochila con su cabeza saliendo”, escribió Haley. “Esto lo hicimos para proteger a sus rescatadores debido a que probablemente pelearía”.

© Proporcionado por Publimetro Perra es rescatada tras meses atrapada en cueva de Misuri; estaba reportada como desaparecida

Asimismo, dijo que Abby se encontraba a 500 pies (152 m) debajo de la superficie. “La movimos en una escalada vertical, rara, muy estrecha de 500 pies, pasándola de mano en mano hacia la superficie”, contó y aseguró que la perrita cooperó para su rescate.

© Proporcionado por Publimetro Perra es rescatada tras meses atrapada en cueva de Misuri; estaba reportada como desaparecida

¿Cómo sobrevivió?

Los rescatistas aún no saben cómo hizo Abby para sobrevivir, pero especulan que lo logró debido a que había agua en la cueva, así como peces y algunos cangrejos.

“No se sabe cuánto tiempo había estado allí abajo, pero sabíamos que teníamos que sacarla”, dijo Haley.

“También estaba muy débil y demacrada por la falta de comida. Tenía agua en la cueva. Si no fuera por eso, no estaría aquí. Hacía mucho tiempo que no comía, así que le dimos el caldo en pequeños incrementos para que su estómago volviera a moverse”, agregó.

Haley dijo que Jeff Bohnert, dueño de la perrita se mostró agradecido y llevó helado a la cueva para los rescatistas.

© Proporcionado por Publimetro Perra es rescatada tras meses atrapada en cueva de Misuri; estaba reportada como desaparecida

Jeff contó que Abby forma parte de su familia desde hace 14 años, desde que la consiguió como cachorra para su hija, Rachel Bohnert, que entonces tenía 8 años.

“Abby parece feliz de haberse reunido con su amiga canina Summer y el gato de la familia, Fuzzy”, finalizó.

Publimetro

Compartir