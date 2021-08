Permanente rechaza, otra vez, convocar a un extraordinario para discutir revocación de mandato (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechazó, por segundo día consecutivo, la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato.

Con 24 a favor y 13 en contra, la bancada de Morena y aliados no logró la mayoría calificada. Es decir, las dos terceras partes de los 35 legisladores presentes como establece el reglamento, por lo que no se autorizó en lo general y en lo particular.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, indicó que, en caso aprobarse la ley reglamentaria en los términos que propuso Morena, la oposición tiene previsto promover impugnaciones contra la pregunta para la consulta.

En tanto, el senador morenista, César Cravioto, afirmó que la oposición no quiere el extraordinario para aprobar la ley de revocación de mandato, porque quieren que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que haga los reglamentos sobre ese proceso de participación ciudadana.

Por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz recriminó que la Comisión Permanente estuviera discutiendo sobre un extraordinario para la revocación de mandato y no sobre iniciativas para hacerle frente a la pandemia de la Covid-19 y las crisis de seguridad y economía.

“Lo que el pueblo quiere es medicinas, seguridad, vacunas para los jóvenes de 12 a 17 años, esto es lo que tenemos que estar debatiendo en este momento. Cosas que este gobierno no les ha garantizado”, aseguró.

El día de ayer, el pleno de la Permanente rechazó, tras un fuerte debate, que el asunto se atendiera bajo un criterio de carácter urgente. Por ello, la mesa directiva turnó la propuesta a la Primera Comisión, quien horas más tarde aprobó el dictamen.

Durante la reunión de ayer de la Primera Comisión, donde se aprobó el dictamen con 10 votos a favor y cuatro en contra, el legislador del PAN, Damián Zepeda, insistió en que lo mejor es instalar una mesa de trabajo para discutir el tema con especialistas y abordar el asunto hasta que se entre en funciones la próxima legislatura.

El senador aseguró que los integrantes del Congreso de la Unión también deben reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes al ser designados como los organizadores de la consulta, podrían sugerir cambios importantes para fortalecer la ley reglamentaria a la revocación de mandato.

“Nosotros decimos no al periodo extraordinario y sí a la revocación de mandato. Estamos a escasos días de que empiece el periodo ordinario de sesiones y perfectamente estos días pueden ser utilizados para este debate que nos permita consensuar una buena herramienta”, expuso.

En la sesión de este jueves, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que en su partido nadie se opone a la consulta sobre revocación de mandato. Sin embargo, aseguró que no están a favor de que se utilice de “forma demagógica y tramposa por parte del Ejecutivo federal”.

“La ley de revocación de mandato no es un instrumento electoral a favor del presidente, es un instrumento para que los ciudadanos en cualquier tiempo y cualquier Poder Ejecutivo puedan actuar cuando estén, desde el poder, incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales”, expresó en tribuna.

