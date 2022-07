Periodista Rubén Haro resulta ileso tras ataque armado en Ciudad Obregón (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de julio. La madrugada de este domingo, el periodista Rubén Haro Madero, propietario del portal Noticias de la Red, fue atacado a balazos cuando circulaba en su automóvil en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió cuando una camioneta blanca se le emparejó y comenzaron a dispararle en más de cinco ocasiones.

Luego de los balazos, los atacantes huyeron y el periodista logró salir ileso y acudió a refugiarse en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal en la calle Lateral 300 entre Valle de Álamos y Jalisco, sitio cercano a donde ocurrió el ataque.

Las últimas dos transmisiones que realizó en vivo Haro fueron durante la media noche del sábado y primeras horas de este domingo.

En la primera se refirió al ataque armado que sufrieron dos hombres que se encontraban en un domicilio de la calle Faisán y Codorniz, donde falleció Jesús Gabriel de 19 años de edad, mientras que Sergio de 38 resultó lesionado.

La segunda transmisión fue frente al área de urgencias del IMSS, en donde reportó que un hombre originario de Nicaragua, propietario de la rosticería “Don Pollo”, identificado como Edwin Enoc, de 36 años de edad fue asesinado a balazos.

Luego de la agresión, el periodista confió en que las autoridades lleven a cabo la investigación correspondiente, además de esperar que todo haya sido una confusión ya que su trabajo siempre lo ha desempeñado de manera honesta.

“Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé. Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona.

“Solo me resta esperar confiando en que las autoridades realicen su trabajo y esperando todo vuelva a la normalidad. Agradezco a todas las personas que mostraron preocupación hacia mi persona, por las muestras de cariño y apoyo”, escribió en sus redes sociales.

