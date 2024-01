Periodista Lourdes Mendoza gana la demanda contra Lozoya por daño moral; deberá pagarle 500 mil pesos (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. La periodista Lourdes Mendoza dio a conocer que ganó una de las tres demandas que interpuso en contra de Emilio Lozoya, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En entrevista con diferentes medios de comunicación, ella detalló que ya quedó demostrado, ante las autoridades, que el ahora acusado por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados mintió con la intención de manchar su nombre.

Mendoza demandó a Lozoya Austin luego de que el exdirector de PEMEX declaró que la periodista recibió un bolso de lujo a cambio de hablar bien de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora, la comunicadora ha celebrado su triunfo, con el que queda demostrado que el exfuncionario público mintió con la intención de dañar su reputación.

¿Qué dijo Lourdes Mendoza tras ganarle la demanda a Emilio Lozoya?

“Mi triunfo nos está demostrando lo importante que es que el Poder Judicial no debe de estar supeditado a los intereses del Estado y creo que eso es lo más relevante con lo que nos debemos de quedar”, dijo la comunicadora en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Grupo Fórmula. Agregó que Lozoya deberá pagarle 500 mil pesos como parte de la reparación del daño.

Sin embargo, Mendoza recalcó que su objetivo no era obtener una suma de dinero por parte del exdirector de PEMEX, sino que ella siempre estuvo motivada a seguir adelante con la demanda para así poder “limpiar su nombre”. Agregó que para ella, demostrar que Lozoya mentía era de vital importancia “porque los periodistas vivimos de nuestra credibilidad”.

La comunicadora demandó a Lozoya por difamación en su contra. Foto: especial.

¿Por qué Lourdes Mendoza demandó a Emilio Lozoya?

Fue el fin de semana cuando el juez a cargo del caso le negó un amparo al exfuncionario, la cual pretendía cancelar la sentencia que se determinó en 2022, en la que se probó que Lozoya Austin sí mintió con la intención de afectar a la comunicadora.

“Cosa Juzgada. Se acuerdan que Emilio Lozoya Austin dijo que yo recibía bolsas ultra caras de funcionarios de Enrique Peña Nieto y su denuncia fue leída en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador? Pues NO dejé pasar su falsedad ni su violencia de género. Hoy luego de 3 instancias ya le gané y demostré que es un vulgar mentiroso, que me difamó; por lo que no solo me tiene que indemnizar por el daño moral q me generó, sino pagarles costas y gastos a mis abogados”, comentó Mendoza en sus redes sociales.

