Pequeños productores y comerciantes en Tlaxiaco demandan apoyos (10:00 H)

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oax. 18 de abril. Diversas voces en la región Mixteca se han sumado a la exigencia de apoyos alimentarios para sus familias, ya que, obedeciendo los lineamientos sanitarios que desde el gobierno han recibido, se han mantenido en sus hogares, sin embargo, la vida no les es fácil para ninguna de estas familias ante la falta de alimentos.

Algunos comerciantes y productores en Tlaxiaco, al no tener grandes ingresos, han optado por arriesgarse y salir a las calles a vender sus productos, sin embargo, mencionan que las ventas se han desplomado luego de que bajó el flujo de personas que transitan las calles.

Concepción Hernández, quien todos los días, aunque con miedo, tiene que hacer su mayor esfuerzo para vender sus tamales por las principales calles de Tlaxiaco, ya que de esta venta se sustenta el ingreso de su familia.

“Las autoridades nos dicen que nos quedemos en nuestros hogares, que nos resguardemos ante esta contingencia, pero no se ponen a pensar que uno vive al día, si no trabajamos no comemos.”

“Soy cabeza de familia, y tengo que velar por la alimentación de mis hijos y pagar los servicios de mi hogar, luz, agua, comprar comida y solventar todos los gastos. El gobierno ya dijo que los servicios se seguirán pagando normalmente, incluso cada día sentimos que el recibo de luz llega más caro.”

Por su parte, Moisés González, oriundo de Llano de Guadalupe, Tlaxiaco, quien es un pequeño productor de queso, aunque su producto es muy comercializado en la región, ha manifestado que, en los últimos días debido a la pandemia, sus ventas han decrecido considerablemente.

Si no hay apoyo para el campo se rompe una cadena de producción y comercio que afecta severamente la economía local, por ello la exigencia de diversos campesinos ha sido el apoyo de insumos para la producción del campo, pero ahora se suma una exigencia más, que no exista apoyo en programa de alimentación.” Finalizó.

