Pequeños productores en Chalcatongo sin apoyos y sin oportunidad de vender sus productos (09:15 h)

Chalcatongo de Hidalgo, Oax. 29 de mayo. Agencias de Chalcatongo de Hidalgo han limitado el tránsito vehicular, y con él, ha afectado principalmente el pequeño comercio de la región, en especial a los productores de maíz, frijol y trigo principalmente, por lo cual, aquellos productores se han quedado con sus productos, y al no generar ganancias, han detenido la producción en sus terrenos.

Desde sus casas, aquellos campesinos redactan con su puño y letra cartas dirigidas al gobierno estatal y federal, con la esperanza de ser escuchados al no tener otro medio por el cual dirigirse.

Israel Machuca Soria, originario de Cañada Morelos, Chalcatongo de Hidalgo, menciona que no puede vender sus productos, y por ende no tiene forma de adquirir fertilizante para volver a sembrar.

“… Ante la pandemia del Covid -19 todos los gobernantes nos piden que nos quedemos en nuestra casa a lo cual hemos hecho caso, nosotros nos dedicamos al campo en la siembra de maíz, trigo y frijol y ahora no estamos trabajando. No nos dejan salir a vender, por lo cual necesitamos que nos apoyen con despensas y fertilizantes para nuestras cosechas ya que no contamos con recursos económicos para nuestros cultivos”.

Culmina mencionando que gran parte de los productos de primera necesidad están a sobrecosto y difícilmente la gente puede adquirirlos. Similar situación se vive en el corazón de la sierra oaxaqueña, y a poco más de 7 horas de la capital, escribe Elizabeth Lucero Aguilar, desde Independencia, Chalcatongo de Hidalgo, quien se dedica a vender sus cosechas de maíz y frijol en los mercados de las agencias cercanas, sin embargo, al cierre de los accesos carreteros, los servicios de transporte también fueron suspendidos.

“… no he podido salir a vender mis productos por que no encuentro como transportarme, ahora con los accesos restringidos no hay forma de salir a los diferentes mercados donde vendo todo lo que cosecho. Le pido al gobierno municipal, estatal, federal que voltee a ver a los pobres, ahora es cuando más necesitamos ayuda de despensas y artículos de limpieza. A nosotros que trabajamos en el campo nos hace falta fertilizante para poder seguir sembrando y recuperarnos después de esta pandemia”.

Ambos casos esperan una respuesta positiva por parte del gobierno y que a la brevedad sean escuchados, ya que la situación cada día es más complicada en aquella región, y tal parece que la pandemia en el país y en especial en Oaxaca, seguirá afectando principalmente a los mas pobres.

Compartir