Pepenadores de Zaachila se suman con Naty Díaz para que sus hijos tengan mejores oportunidades (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de abril. Me llena de alegría y orgullo de que una mujer sea gobernadora, porque siempre dicen que las mujeres no pueden, sí podemos, porque tenemos palabra y sabemos cumplirla, queremos que cuando sea gobernadora no nos niegue el apoyo, le dijeron pepenadores de Zaachila a Naty Díaz candidata del PAN al gobierno de Oaxaca.

Integrantes de la Unión de Pepenadores del tiradero de la Villa de Zaachila expresaron su confianza en Naty Díaz y que en su próximo gobierno puedan tener trabajo y sus hijos e hijas oportunidades -que hasta ahora no han tenido- para salir de la pepena de basura.

Entre toneladas de basura que diariamente tiran las y los habitantes de los 25 municipios conurbados y la capital del Estado, mujeres y hombres -dedicados a la selección de material recicable que revenden para subsistir- manifestaron su miedo ante la posibilidad de quedarse sin este empleo, ante la amenaza de que cierre en breve, ya que de acuerdo a las autoridades gubernamentales se encuentra al 90 por ciento de su capacidad.

Reconocieron que este tiradero “está lleno, no podemos cegarnos, pero también nosotros somos muchos, tenemos gente mayor, nuestros hijos pequeños, no podemos pagar guarderías o pagar a alguien que los cuide, tenemos hijas e hijos jóvenes, nuestro sueño es que se rompa esta cadena de pepenadores, somos 4 generaciones, y que ellos puedan ser algo diferente”.

Otra de las mujeres escuchadas por Naty Díaz reiteró que su temor es la advertencia de que se cierra el tiradero, “el presidente municipal de Morena -Carlos Rigoberto Chacón Pérez- solo nos amenaza, no piensa en todos nosotros, no piensa en las necesidades que hay, no vino en su campaña, cómo va a saber, por eso ojalá sea usted gobernadora y cuando llegue sí mire a los pepenadores”.

Además de las mujeres, uno de los pepenadores dijo a Naty Díaz que se requiere voluntad para ayudarlos, “se requiere voluntad para venir como usted, todos se olvidan de nosotros, queremos seguir trabajando, sería muy bueno que llegue -al gobierno- una mujer que sea sensible”.

Luego de agradecer a las y los pependores que le permitieran este acercamiento para escucharlos, Naty Díaz destacó que su labor es fundamental para las comunidades, por lo que reiteró su apoyo para quienes se dedican a este oficio.

Con la aprobación de estos hombres y mujeres, la candidata ejuteca, señaló que como mujer, como una madre como las que se reunieron con ella, “pido su apoyo, hoy necesitamos a una mujer que sienta lo que ustedes sienten porque es lo mismo que siente una mujer que es madre, se lo que sufrimos por abandono, por falta de medicina, porque no hay médicos para nuestros hijos, porque no hay dinero para alimentar a nuestras familias, ser pepenador es un servicio muy importante y en mi gobierno ustedes tendrán mi apoyo para mejorar sus condiciones de vida”.

Se estima de acuerdo a cifras de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable proporcionadas al Congreso Estatal, el tiradero municipal de Villa de Zaachila recibe en promedio 850 toneladas de basura diaria solamente del municipio de la capital, Oaxaca de Juárez, lo que se suma a los desechos vertidos por de otros 25 municipios que también llegan a este lugar.

