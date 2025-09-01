Pensión Bienestar septiembre 2025, calendario de pagos para adultos mayores (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. La Pensión Bienestar para adultos mayores es un apoyo importante para miles de personas en México, por ello, con el inicio de septiembre 2025, muchos beneficiarios están atentos al calendario de pagos para adultos mayores.

Este programa, administrado por la Secretaría de Bienestar, no solo beneficia a los adultos mayores, sino también a personas con discapacidad, madres solteras y trabajadoras, y mujeres de 63 y 64 años. El orden de pago sigue un estricto orden alfabético, comenzando por los apellidos que inician con la letra ‘A’.

Pensión Bienestar septiembre 2025, calendario de pagos para adultos mayores

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar es una herramienta esencial para organizar las finanzas personales de los beneficiarios. En septiembre, se espera que los depósitos comiencen en los primeros días del mes, posiblemente el lunes 1 o martes 2. Este orden alfabético asegura que el proceso sea justo y equitativo, permitiendo que todos los beneficiarios reciban su apoyo de manera oportuna.

El primer día de pagos está reservado para aquellos cuyo apellido paterno comienza con la letra ‘A’. Este grupo será el primero en recibir su apoyo económico, lo que les permitirá planificar sus gastos del bimestre septiembre-octubre. Es importante que los beneficiarios estén atentos a las fechas para evitar cualquier inconveniente en el cobro de su pensión.

El segundo día de pagos está destinado a los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra ‘B’. Este grupo, al igual que el anterior, debe estar preparado para recibir su depósito y asegurarse de que sus datos estén actualizados en el sistema de la Secretaría de Bienestar para evitar retrasos.

Los días 3 y 4 de septiembre están reservados para aquellos cuyo primer apellido comienza con la letra ‘C’. Este grupo es uno de los más numerosos, por lo que el proceso de pago se extiende a lo largo de dos días. Es crucial que los beneficiarios revisen sus cuentas bancarias para confirmar la recepción del depósito.

El día 5 de septiembre, los pagos se realizarán a los beneficiarios cuyos apellidos paternos comienzan con las letras ‘D’, ‘E’, y ‘F’. Este grupo debe estar atento a cualquier comunicación oficial de la Secretaría de Bienestar para confirmar las fechas exactas de pago.

Es importante recordar que el monto de la Pensión Bienestar varía según el programa. Los adultos mayores recibirán 6,200 pesos, mientras que las personas con discapacidad obtendrán 3,200 pesos. Las madres solteras y trabajadoras recibirán entre 1,650 y 3,720 pesos, y las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cobrarán 3,000 pesos.

Para garantizar que el proceso de pago se realice sin contratiempos, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizada su información personal y bancaria en el sistema de la Secretaría de Bienestar. Esto incluye verificar que los datos de contacto y las cuentas bancarias estén correctos.

La Secretaría de Bienestar ha implementado un sistema eficiente para asegurar que los pagos se realicen de manera puntual y ordenada. Sin embargo, es responsabilidad de los beneficiarios estar informados sobre el calendario de pagos y cualquier cambio que pueda surgir.

En caso de no recibir el depósito en la fecha esperada, los beneficiarios deben comunicarse de inmediato con la Secretaría de Bienestar para resolver cualquier problema. Es recomendable tener a la mano toda la documentación necesaria para agilizar el proceso de aclaración.

