Peligroso, cantar victoria antes de tiempo: Ciro Murayama (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. El consejero del INE habla de los peligros en el proceso electoral como la violencia y el clima de polarización, pero también del antiguión de la responsabilidad política.

Crónica conversó con el consejero electoral Ciro Murayama respecto al proceso electoral y a la inminente cita del 6 de junio.

¿Cuáles son las características particulares de esta elección?

-Esta elección tiene tres características marcadas. La primera es su dimensión: nunca había habido tantos cargos en disputa y tanta gente llamada a votar. La segunda es que el proceso electoral se dio en un contexto de pandemia que complicó la organización electoral y la propia actividad política. La tercera es que se desarrolla en un clima de polarización, que incluye el mayor nivel de animadversión del gobierno federal frente a la autoridad electoral.

Lo primero lo sabíamos. Sobre lo segundo, afortunadamente la pandemia ya no está al alza y eso facilita algo las cosas. Lo tercero sigue gravitando sobre la elección.

¿Qué tanto afecta la pandemia?

-El INE y las OPLEs desplegaron sus capacidades institucionales probadas y la gente ha tenido disposición para participar. Lo mismo como capacitadores, funcionarios de casilla o en las propias campañas. Podemos decir que el COVID no hizo a la democracia mexicana una víctima adicional a las que se ha cobrado.

Han sido campañas complicadas. ¿Qué garantías ha habido para su buen desarrollo? ¿Qué peligros contemplan?

-Las garantías son suficientes para los actores políticos. Tuvieron acceso a la cobertura, los medios, que han sido equilibrados, el financiamiento público y las prerrogativas de ley. Las condiciones para unas elecciones genuinas están dadas.

Entre los peligros, uno es la ola de desinformación y mentiras acerca del proceso electoral, que pueden alejar a los ciudadanos. Otro ha sido la violencia, a nivel local, contra distintos actores políticos. También hemos identificado algunos puntos de tensión que no tienen qué ver directamente con lo electoral, sino con la problemática local, como conflictos comunitarios o el que afecta a las normales rurales.

¿Y peligros de los propios actores políticos?

-Los hay en la veda y en el propio día de la jornada electoral. ¿Qué es lo más peligroso del propio día? Que los actores políticos puedan dañar a la democracia al poder el interés de parte por encima del interés general.

En las elecciones hay muchas certezas: hay certeza del padrón electoral, de las garantías a partidos, candidatos y ciudadanos, está la existencia de representantes de casilla, los funcionarios de casilla, que son los propios vecinos, los procedimientos de conteo, la publicación del Prep. En fin, hay un mar de certezas con incertidumbre sólo en los resultados. Y ambas cosas son buenas. Nos dicen que estamos en democracia.

El problema es que existe el antiguión de la responsabilidad política. O el guión de la irresponsabilidad política. En la mañana, van a votar y dicen que es una gran fiesta cívica y celebran la jornada electoral; cerradas las casillas dicen que ya ganaron y cuando pierden señalan fraude. Es una obra de tres actos que han escenificado actores de todos los partidos políticos.

¿Qué hacer ante esa conducta?

-Frente a esa conducta irresponsable, el INE genera herramientas que dan certidumbre sobre el resultado. Por un lado, está el Prep, que es un censo que recibe la totalidad de las actas. En el Prep también va a estar la imagen de cada una de las actas, la imagen coincide con los datos. Cualquier persona con internet puede ser auditor del Prep, que funcionará 24 horas.

¿A qué horas?

-A nivel local, a partir de las 18:00 de cada entidad, que es cuando se cierran las casillas. A nivel federal, a partir de las 20:00 del centro, ya que se cerraron las casillas del noroeste. En realidad, va a haber en operación 33 Preps, uno por cada entidad federativa, a cargo de sus respectivas OPLEs y el federal, a cargo del INE. Por cierto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a tener un conteo rápido de los resultados de alcaldías.

¿Cómo funcionará esta vez el conteo rápido? ¿Ustedes cuáles harán?

-El conteo rápido, para decirlo con una imagen, va a ser el mástil a donde se va a atar cada autoridad electoral para no oír cantos de sirenas. Todos los conteos rápidos están a cargo del INE, pero cada OPLE dará a conocer sus propios resultados. A cada uno enviaremos el informe con la estimación del conteo rápido. Es de esperarse que lo primero que se conozca sean las gubernaturas de los estados con huso horario del centro.

¿Quiénes realizan el conteo rápido? Expertos en estadística, informática, muestreo, matemáticas, cuya gran ventaja es que no trabajan con encuestas u opiniones, sino con los resultados asentados en actas. No va a haber posibilidad de que ningún partido tenga más información que el INE.

Por eso, si alguien se proclama ganador antes de conocer el conteo rápido vamos a estar frente a un acto de irresponsabilidad política.

¿Qué va a informar exactamente el conteo rápido?

El Prep da números absolutos y porcentajes conforme van llegando las actas. El conteo, a partir de una muestra representativa de las casillas, va a dar, en el caso de las gubernaturas, una estimación de la participación ciudadana y el rango de votación que obtuvo cada candidatura.

Si la competencia es alta, y se sobreponen los rangos, se va a decir que del conteo rápido no puede inferirse ganador, pero -a diferencia de lo que sucedió en 2006- sí se va a dar a conocer el resultado del ejercicio, para que la población esté informada.

En el caso del Congreso, va a haber tres tipos de datos. La participación ciudadana, la estimación de rango de votación de cada partido, gracias a la cual conoceremos de manera bastante cercana qué partidos pierden su registro y, el número absoluto estimado de tamaño de la bancada de cada grupo parlamentario.

¿Incluyendo plurinominales?

Sí, los 500 diputados. Este ejercicio es complejo, pero se ha hecho dos veces anteriormente, con mucho éxito: en 2003 y 2015.

¿A qué horas se podrán conocer los resultados?

Las gubernaturas, calculamos por los ejercicios que hemos hecho, a partir de las 21:30 del domingo. Hay que tomar en cuenta que cada proceso electoral local es diferente. Si la elección está cerrada, tardarán en consolidarse las tendencias de la votación, y no será hasta que eso suceda, que se enviarán los datos a las OPLEs. La decisión de cuando hacerlo no es de los consejeros, sino del comité técnico de expertos que, por cierto, no va a estar en comunicación con el exterior. El conteo rápido del Congreso depende igualmente de ellos, pero se calcula que no saldrá antes de las 22:00 horas.

¿Habrá cadena nacional?

Habrá tres. Una a mediodía, para informar sobre cómo se desarrolla la elección. Otra a las ocho de la noche, cuando hayan cerrado todas las casillas en el país. Y la tercera, tal vez entre las diez y once de la noche, en donde se van a dar a conocer los resultados del Congreso y la composición esperada de la Cámara.

¿Y luego, qué se espera?

Luego viene la recuperación de los paquetes electorales en un traslado al INE, que estará protegido por las fuerzas de seguridad y debe ser sin incidentes. Posteriormente, el desarrollo de los conteos en las sesiones de cómputo distrital porque, recordemos, las cifras de los conteos rápidos no son las definitivas. Las definitivas y oficiales son las que resultan del cómputo distrital.

Por lo mismo, sobre todo en escenario de elecciones cerradas, es importante que se permita el desarrollo de los conteos, sin afectar el proceso electoral.

Información de:Crónica/Foto:Cuartoscuro

Compartir