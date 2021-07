Pedro Castillo recibe credenciales como presidente electo de Perú (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de julio. El presidente electo de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, recibió las credenciales que lo acreditan como presidente electo de manos del Jurado Nacional de Elecciones, tras lo cual dio un discurso en el que descartó que su gobierno vaya a copiar «modelos» extranjeros.

Tras asegurar que no es «chavista» ni «comunista», señaló que se logrará gestar «el verdadero modelo peruano […] respetando la institucionalidad».

«Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas», agregó el maestro de escuela rural de Cajamarca (norte) a cinco días de ser investido como presidente.

Si sectores políticos y empresariales temen un giro al socialismo semejante al del gobierno de Caracas, el principal asesor económico de Castillo, Pedro Francke, dijo a AFP que el programa no tiene «nada que ver con la propuesta de Venezuela».

Castillo, de 51 años, fue proclamado el lunes como presidente electo por el JNE, que demoró seis semanas en revisar impugnaciones de votos y apelaciones antes de declararlo ganador del balotaje del 6 de junio sobre la derechista Keiko Fujimori.

Quien será el primer mandatario peruano sin parentesco con las élites política, económica y cultural reiteró su llamado a la unidad.

«Debo llamar a la más amplia unidad de todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos los maestros del Perú, a las organizaciones sindicales y populares del país, a todas las comunidades originarias, a los pueblos indígenas», dijo luciendo su sombrero blanco de copa alta, atuendo tradicional de los campesinos del Cajamarca.

En la ceremonia, en el auditorio del Ministerio de Cultura en Lima, a la que asistieron pocas autoridades como medida de precaución por la pandemia, también recibió la credencial la nueva vicepresidenta, Dina Boluarte.

Después, Castillo habló desde un balcón ante una multitud que lo aclamaba en la céntrica Plaza San Martín, en medio del lanzamiento de fuegos artificiales.

«Desde este espacio abrimos las puertas también a los que no piensan como nosotros», declaró en un breve discurso, al lado de Boluarte.La gobernabilidad será uno de los retos de su gobierno, tras una polarizada campaña electoral y las convulsiones políticas del último quinquenio, que condujeron a Perú a tener tres presidentes en noviembre de 2020.

Debe anunciar en cualquier momento los nombres de su jefe de gabinete y ministros claves.

A la toma de posesión de Castillo, el 28 de julio, asistirá el rey Felipe VI de España, según lo informó este viernes la Casa Real, y el presidente boliviano Luis Arce, quien lo anunció en Twitter.

El nuevo mandatario recibe un país duramente golpeado por el covid-19: Perú acumula más de dos millones de contagios y casi 200.000 muertos. Tras ajustar las cifras, el 31 de mayo, pasó a ser el país con mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia: 601 decesos por cada 100.000 habitantes.

Paralelamente, prestaron juramento este viernes los 130 nuevos miembros del fragmentado Congreso, elegido el 11 de abril en coincidencia con la primera vuelta de la presidencial.

Información y foto de:AFP/Vía:Ejecentral

