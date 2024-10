Pedirá Salomón Jara separase “un ratito” de su cargo a Donato Vargas por caso de Sandra Domínguez; Fiscalía continúa búsqueda (14:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. El gobernador Salomón Jara Cruz informó esta mañana en su conferencia matutina que pedirá al Coordinador de los Delegados de Paz Donato Vargas Jiménez señalado de estar involucrado en la desaparición de la activista Sandra Domínguez, separarse “un ratito”, unos 15 u 8 días de su cargo, para nuevamente se apersone ante la Fiscalía.

El Mandatario señaló que aunque no hay ninguna razón o argumento para señalarlo como responsable, “yo tengo la seguridad que al final de la investigación que se haga con el caso de Sandra vamos a conocer la verdad”.

Expresó que hay una investigación en torno a este caso, pero que por sigilo y por procedimiento no quiso ahondar en el tema.

“voy a pedirle a Donato que se separe un ratito de su cargo, unos 15 días o unos 8 días, que se apersone y que presente ante la Fiscalía, yo voy a solicitar que el se someta a la investigación, para que no se diga que aquí se protege, no tenemos por qué proteger a nadie, quien cometa un delito sea castigado sea quien sea”, expresó Jara Cruz.

Mencionó que ya no se está en el viejo régimen que protegía a delincuentes y citó el caso del hijo de Rebeca Cervantes, que tuvo un accidente con su novia, “en lugar de apoyar y ayudar a su novia la dejó y en lugar de haberla llevado a una atención médica pues perdió tiempo, perdió minutos y falleció la pobre jovencita y ya no pudo sus padres solicitar que hubiera justicia porque la amenazaban porque la cuidaban, la protegían, nosotros no vamos a hacer eso nunca, eso no es correcto”, finalizó.

Por su parte el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, presente en la conferencia del gobernador, manifestó que se continúa con la búsqueda de la activista Sandra Estefana Dmçinguez Martínez y de su esposo Alexander Hernández, a 17 días de su desaparición en jurisdicción de la María Lombardo de Caso, en la Cuenca del Papaloapan.

El abogado del estado, expresó que una persona ha sido detenido en posesión del celular de Sandra, luego de que el aparato emitió una señal en la comunidad de Nigromante que fue captado por el equipo de inteligencia, ya se está obteniendo la información del teléfono que permita fortalecer algunas de las líneas de investigación y también saber alguno de los últimos contactos que haya tenido Sandra.

Indicó que según las primeras declaraciones de la persona detenida identificada como Patricio S.V., el aparato lo había encontrado a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de Nigromante jurisdicción de Playa Vicente, Veracruz.

Informó que continúa el proceso de búsqueda, “eso no se detiene es algo que estamos y se sigue desarrollando de manera directa ahí en la en la zona y pues vamos a seguir, insisto, buscando a Sandra, es nuestra responsabilidad y en tanto no aparezca, todo el aparato de estado, incluida la parte de la Fiscalía se está abocando en ello”.

De igual manera, expuso que siguen en comunicación con la familia sobre estos procesos como parte del trabajo que se está desarrollando de manera fuerte e importante por parte de las dependencias.

Dijo, que todas las líneas de investigación están abiertas, no se ha cerrado ninguna, se siguen investigando, 3 de ellas, una que tiene que ver con la actividad de Sandra como activista defensora de Derechos Humanos , se investiga si recibió antes o durante, amenazas o alguna situación muy directa señalada diferentes medios.

Otra línea de investigación es relacionada con la actividad de su profesión como abogada “recordemos que ella también ejercía la profesión de derecho en esa zona, estamos revisando si alguno de los casos en los cuales ella participaba pudiera haber generado algún nivel de riesgo”.

Una tercera línea que se investiga también la actividad de su pareja en términos de delincuencia organizada “tenemos alguna información que nos anima también a seguir investigando en esa lógica, insisto es parte del proceso de investigación y eso no va peleado con el proceso de búsqueda que se está generando”, indicó el funcionario.

Aseguró que el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal y a través de la Guardia Nacional, Sedena han estado apoyando en esos procesos de búsqueda desde el día que recibieron la denuncia.

Por parte de la Fiscalía de Veracruz han tenido algunos inconvenientes para la coordinación de búsqueda en su territorio, “sí tenemos dificultades digamos para podernos adentrar de manera directa al estado de Veracruz, entonces esa es una de las complicaciones, pero esto no implica que nosotros cancelemos el tema de búsqueda nuestro propio trabajo de investigación”.

“estamos buscando que en el caso de Veracruz exista reciprocidad en esa situación pues a final de cuentas consideramos hay una corresponsabilidad en el proceso tanto de búsqueda y localización, en el caso de Oaxaca que yo puedo afirmar que hemos hecho todo cuanto está en nuestras manos”, señaló Rodríguez Alamilla.

