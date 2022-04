Pedimos pero no obligamos a las aerolíneas mudarse al AIFA, dice AMLO (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de abril. Ante lo que acusó ser una campaña para demeritar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por los pocos vuelos que oferta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque tiene la facultad de cancelar más permisos de operación desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, convencerá a las aerolíneas de las ventajas de mudarse al nuevo complejo aeroportuario.

A 32 días de su apertura, el AIFA sólo opera con cuatro líneas aéreas: Volaris, VivaAerobús, Aeroméxico y Conviasa, que mueven la megaobra con sólo 12 operaciones diarias y cubren rutas hacia Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana además de Villahermosa y Mérida. Caracas, en Venezuela, sigue siendo la única ruta aérea internacional que se oferta desde allí.

Al respecto, el mandatario federal justificó que todos los proyectos de tal envergadura tardan tiempo en consolidarse y alcanzar la funcionalidad por lo que pidió paciencia para que la nueva terminal aérea tome el vuelo.

“Ahora están diciendo que en un mes el aeropuerto y que no se usa, no hay vuelos, esa es su campaña. Siempre en cualquier obra son procesos no se está pensando que se inicia una obra o servicio y ya al 100 en operación, en ningún caso, lleva tiempo. Además no queremos imponer nada, queremos convencer.

“Estamos convenciendo a las líneas que vayan pasándose, que hay ventajas en el nuevo aeropuerto, como dirían los exquisitos de clase mundial, de verdad, es un aeropuerto de calidad aunque no lo quieran ver, es un gran aeropuerto y se usa y tiene como 8 o 10 vuelos, los que iniciaron”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Actualmente, el AICM tiene alrededor de 900 operaciones diarias a destinos nacionales e internacionales por lo que las autoridades aeronáuticas del país han declarado su saturación y restringido nuevas aperturas de horarios.

“El nuevo aeropuerto tiene buenas instalaciones, tiene servicio de primera, se ahorran como 45 minutos, una hora, en trámites- desde que llegan hasta que abordan, cuesta menos el vuelo porque se cobra menos a las empresas aéreas, entonces estamos buscando convencerlos porque no queremos ejercer nuestra autoridad porque podríamos decir ‘ya no vas a tener más vuelos en el AICM, los vas a tener en el AIFA por interés público’”, explicó.

Información de:https://www.forbes.com.mx/

