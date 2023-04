Partidos y convicciones: Hermógenes Beltrán García (14:00 h)

Oaxaca de Juárez,24 de abril. Escribo en primera persona para delimitar bien lo siguiente: en mi adolescencia fui testigo de la campaña a la presidencia de la república en 1951 del candidato de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano con miles de simpatizantes Miguel Henríquez Guzmán y del naciente PRI Adolfo Ruiz Cortines, gano la elección el primero pero el segundo se agandalló el triunfo. Asistí a los mítines de MHG cuando el pueblo de Oaxaca repudiaba a su gobernador Manuel Mayoral Heredia y repudiaba al PRI que “ganó”; mi padre era el Secretario Municipal de mi pueblo y por “órdenes del gobierno”, me dijo, tachó todas las boletas a favor del PRI y desde antes y entonces mi repudio a este partido.

Adolfo Ruiz Cortines derrochaba el erario a manos llenas, en el lado oeste del Cerro de El Fortín, con rocas bañadas de cal estaba el apotegma de Benito Juárez, “El respeto al derecho ajeno es la paz” que fue sustituida por “Oaxaca con Adolfo Ruiz Cortines” tiempo después recobró el primero que permanece en este 2023.

En la barda de la Estación del Ferrocarril del Sureste, los de su partido, inscribieron la frase dicha por ARC “Con mi partido están mis convicciones” y esto viene a la memoria pues ARC al que como candidato los henriquistas repartieron una hoja con la fotografía de ARC con una capa como la que usaba Stalin -leía un diario de Oaxaca y otro de la cd de México donde recurrentemente aparecía Stalin, por eso lo relaciono- en plena guerra fría y aparecía ARC dando la bienvenida a los invasores de Estados Unidos en el Puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. Se decía revolucionario y de convicciones.

Nunca he simpatizado con el PRI y con todos, todos los partidos de estado pero eso no me hace desconocer la realidad para tomar nota de sus formadores y en este 2023 veo como Javier Villacaña Jiménez en los hechos hace suya la frase de ARC “Con mi partido están mis convicciones” y no se ha unido a la ola de priistas que sin rubor han asaltado al partido del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA en la entelequia a la que se encaminan: PRIMOR.

Tras el triunfo de la Revolución de 1910 Plutarco Elías Calles reunió las fracciones y formo el Partido Nacional Revolucionario que Lázaro Cárdenas del Río transformó en Partido de la Revolución Mexicana y Manuel Ávila Camacho en el PRI, de tendencia izquierdista y, asustados los conservadores formaron el PAN, siendo adversarios acérrimos por su visión de patria libre del PRI o arrodillada ante los imperios del PAN, el PRI con Miguel Alemán Valdés arrancó el proceso de enriquecimiento escandaloso y desvío de ideales de la revolución; por lo que Heberto Castillo e Ifigenia Navarrete y otros, de algunos es mejor olvidar como el hijo del General Cárdenas que no tuvo los tamaños para defender su triunfo, formaron el PRD.

Pero la lana es la lana, el saqueo del erario ha unido a los supuestos adversarios en defensa de sus intereses antipatrióticos; muchos de ellos se han ido al Morena pero JVJ permanece firme pero, no ha logrado hasta la fecha que las diputaciones de su partido sean de su partido y no de sujetos que sin convicción se pasan a otros partidos como unos tales Gurrión, Eva y Benítez y otra tal Pérez.

Para el común de los mortales, son diputaciones de partido, se les asigna a los partidos y los que las detentan lo hacen por el partido que se les asignó, no lo han logrado con los votos y por un mínimo de dignidad deben dejar la diputación que no son de ellos sino del partido en este caso del PRI pero, la visión es, la lana sobre los ideales, los principios que no los conocen y después de todo son traidores. En un pueblo de ideales sus dirigentes lo expresaron “Roma no paga traidores” ¿Morena sí?

