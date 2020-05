Partidos políticos, legisladores, S-22 y organizaciones se oponen al regreso a la “Nueva normalidad” en Oaxaca (17:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo. La propuesta del gobierno federal para iniciar la “nueva normalidad” en el país y en el estado a consecuencia de la pandemia por el Covid-19 y dejar las medidas restrictivas no recibió una respuesta positiva por parte de los partidos políticos de Oaxaca, ni de la Sección 22 ni de organizaciones sociales, al considerar que todavía no hay condiciones para terminar el confinamiento.

Sin embargo, el gobierno estatal ha dicho que será respetuoso de las decisiones que tomen en sus respectivas asambleas los 213 municipios del estado que se mantienen libres de contagios por Covid-19, mismos que han sido catalogados como “municipios de la esperanza” y cuya reapertura está contemplada en el Plan de la Nueva Normalidad del Gobierno de México para este 18 de mayo.

El Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena de la 64 legislatura del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, militante del mismo partido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que pensar en el regreso a las actividades cotidianas de Oaxaca es un panorama que no está próximo, dadas las condiciones de riesgo que representa debido al aumento de casos de coronavirus que se siguen registrando en la entidad.

Señaló que el pronunciamiento del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, sobre la apertura de los 213 municipios libres de contagio solo provocó la confusión y el relajamiento de las medidas de prevención entre los oaxaqueños.

El también coordinador de Morena en el Congreso local, dijo que era momento de sumar esfuerzos con el ejecutivo y los tres niveles de gobierno, para hacer frente en una sola línea de acción y difundir el mensaje de que aún no es tiempo de retomar las actividades y menos el momento de iniciar la nueva normalidad, por lo que instó a replantear los mecanismos de activación económica.

Insistió que la apertura de los 213 municipios representa un riesgo ya que las medidas se relajarán.

Por su parte, el legislador Jorge Villacaña Jiménez, como presidente de la Mesa Directiva de la 64 legislatura, precisó que el termino “nueva normalidad” le parecía inadecuado, ya que en todo caso sería el regresar a como se vivía antes de la pandemia.

“Para mí es apresurado por como se encuentra la curva de la pandemia, en la ciudad de México hay desfase, en Oaxaca se venció por las medidas de los gobiernos estatal y municipal de permanecer en casa”.

“Hay 200 municipios sin coronavirus, pero quien nos dice que es verdad, no hay pruebas aplicadas y sería riesgoso”, subrayó el priísta.

Comentó que se tendría que esperar y abrir poco a poco en los municipios donde hay empresas para no arriesgar a las personas.

“Yo hago un llamado a las familias oaxaqueñas para seguir manteniendo sus medidas de higiene y precaución hasta regresar a la normalidad”.

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) César Morales Niño, integrante de la Comisión Permanente de Salud, sostuvo que era irresponsable un regreso a la nueva normalidad a partir de mañana.

Recordó que el miércoles pasado había 213 municipios libres de contagio, y ahora ya eran menos de 200 municipios porque están creciendo los contagios.

Indicó que no hay una disminución que permita pensar el regreso a una nueva normalidad, pero precisó que sí podrían darse algunas circunstancias en el transporte público o el trabajo para regresar bajo estrictas medidas de higiene.

Lamentó que en lugares como la Central de Abasto no haya medidas de sanidad, que en el transporte público los pasajeros no usen cubrebocas para evitar la propagación del virus, o que en las comunidades si se llega a presentar algún caso tampoco lo informen por miedo al rechazo y agresión de parte de los demás habitantes.

“Ya hemos visto las consecuencias del confinamiento, por eso es necesario analizar el regreso”, añadió.

“Es inaudito levantar el aislamiento social sin antes garantizar la salud de los oaxaqueños”, declaró ante este anuncio la diputada federal, Natividad Díaz Jiménez.

La también dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, aseguró que era ilógico reabrir las actividades cuando se está en el momento más crítico de contagios del virus, luego que las autoridades sostuvieran que el pico se mantendrá hasta el 6 de junio por lo que hay muertes cada día, y de no tomarse en serio la situación los casos positivos aumentarán.

“Si las cifras no disminuyen no se debe bajar la guardia, no se debe jugar con la vida de los oaxaqueños ni tampoco con la de los doctores y enfermeras que cumplen con su convicción de salvar vidas y curarnos, por lo que no se les debe de arriesgar por un capricho del presidente”.

“Cuidar la vida del personal de los hospitales debe ser prioridad para el gobierno federal y estatal, el atender sus demandas otorgándoles el material e insumos necesarios para su protección y para atender a los pacientes de Covid-19”, manifestó.

En ese mismo sentido, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Raymundo Carmona Laredo, consideró el regreso a la nueva normalidad como una decisión criminal e incongruente, que raya en lo irrisorio, ya que se pone en peligro la vida de los oaxaqueños.

Y es que dijo que otra vez Oaxaca es utilizado como un laboratorio por Andrés Manuel López Obrador, por lo que el gobierno estatal no debió de haber aceptado, ya que se tiene el segundo lugar de muertes por coronavirus a nivel nacional.

“El llamado de Andrés Manuel López Obrador solo hace más sumiso al gobernador, debió de haber hecho esto con otro estado, se está utilizando a la entidad como laboratorio, Alejandro ha de tener compromisos para haber aceptado esto”, acusó.

El líder del partido del sol azteca, adelantó que desde el Congreso local se emitirá un exhorto para pedir al gobierno estatal no acatar esta disposición.

“La pandemia no tiene fecha, se requiere de responsabilidad, higiene y compromiso del gobierno estatal para hacer un plan para reactivar la economía de Oaxaca”.

Sostuvo que el gobierno federal tiene recursos que debería de aplicar para activar un plan económico, al contar con suficientes recursos como los que se aplicarán en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Transistmico.

“Que tome esos recursos junto con los de sus programas que no han servido para nada y se los entregue a la gente desempleada, porque es fácil decir quédate en tu casa pero que van a comer los desempleados”, cuestionó.

En el ámbito educativo, el secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Wilbert Santiago Valdivieso, advirtió que no existen las condiciones para regresar a las aulas, por lo que sería conveniente analizar culminar el presente ciclo escolar.

Afirmó que no por querer regresar a clases para concluir el ciclo escolar 2019-2020 vaya a registrarse un brote mayor y se genere una situación aun peor.

Precisó que esta gremial revisará un retorno consciente, aunque también se habla ya del cierre del ciclo escolar y empezar a trabajar el nuevo ciclo escolar 2020-2021.

“Todavía no hay condiciones en las comunidades para mover a los estudiantes y a los padres de familia, ya que sin una vacuna, sería lamentable un retorno no consciente”.

Cabe recordar que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, manifestó que no se va a regresar a clases si no es seguro para los niños y la comunidad escolar, por lo que solo se abrirá con semáforo verde.

El funcionario federal insistió que se salvará el ciclo escolar, porque al inicio de la contingencia se tenía entre el 73 y el 80 por ciento cursado.

Por su parte, el delegado de la Sección 59, Ricardo Mosqueda, mostró el respaldo de esta gremial a las indicaciones dadas por los gobiernos federal y estatal. “Estamos a la espera de las indicaciones de las autoridades educativas para regresar a la nueva normalidad, hasta hoy no hay nada para regresar mañana a las aulas, pero estamos atentos a la coordinación y a la autoridad municipal para poder regresar a las actividades escolares”. Manifestó que durante todo el periodo de aislamiento no se había perdido la comunicación ni las actividades escolares, tampoco se había descuidado el trabajo escolar. “Nos estamos apoyando en el programa Aprende en Casa las 500 escuelas que atienden a 40 mil alumnos en todo el Estado que conforman la Sección 59”.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, extendió un llamado enérgico a los gobiernos estatal y federal para que reconsideren el anuncio de iniciar la nueva normalidad en los municipios y comunidades indígenas, ya que se estaba en plena fase tres de la pandemia de Covid-19, en la que se han incrementado los casos de contagio y esta situación podría extenderse si no se continúa con las medidas preventivas, poniendo en grave riesgo la salud, integridad y vida de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.

Subrayó que sería riesgoso que los municipios regresaran a la normalidad mañana 18 de mayo como se ha anunciado, ya que hacerlo sería un acto de irresponsabilidad, e insensibilidad de las autoridades federales y estatales y una muestra de una clara descoordinación entre los tres niveles de gobierno, en la que no se pondera el derecho humano a la salud de la población indígena.

Condenó los actos de hostigamiento y presión que están ejerciendo autoridades del gobierno federal, estatal, diputados y empresas constructoras para seguir implementando obras en las comunidades indígenas, poniendo en riesgo a sus habitantes y transgrediendo las medidas establecidas por los gobiernos.

Denunció la actitud de la Minera Cuzcatlán S.A de C.V, que aprovechando la pandemia y la necesidad de las personas, trataban de limpiar su imagen regalando artículos de limpieza en las comunidades vecinas al Proyecto de explotación minera San José.

Ante este panorama, exigió a los gobiernos federal y estatal el respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, incluido el derecho a estar o permanecer en aislamiento a causa de la pandemia, establecer la infraestructura necesaria, fortalecer los servicios médicos y dotar de medicamentos a las unidades médicas y hospitales que atienden a la población rural, además de acciones para reactivar la producción y la economía local de las comunidades indígenas y rurales del estado a fin de iniciar un proceso para alcanzar la soberanía alimentaria.

A través de un comunicado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, enfatizó que la decisión final sobre el reinicio de las actividades cotidianas será conforme a los usos y costumbres de los pueblos, pues las decisiones que estas comunidades tomaron en sus asambleas al inicio de la contingencia fueron en gran medida responsables del éxito que han tenido conteniendo la pandemia.

Destacó que antes de la reapertura prevista para estos 213 municipios -mañana 18 de mayo- el Gobierno de México, en coordinación con el gobierno de Oaxaca y las autoridades municipales, instalará cercos sanitarios para preservar la seguridad de estas comunidades.

Al interior de estos ayuntamientos también deberán seguir atendiéndose las recomendaciones sanitarias como la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el cuidado de los grupos vulnerables.

Puntualizó que a nivel nacional son 269 los “municipios de la esperanza”, lo que significa que la mayor parte de ellos, el 75 por ciento, pertenecen a los pueblos originarios de Oaxaca.