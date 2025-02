Partido Verde Ecologista impulsa reforma que amenaza la vida de manatíes, lobos marinos y delfines (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Partido Verde Ecologista de México (PVEM) nuevamente demostrará su ignorancia, su desmedida y mezquina ambición de popularidad vacía y su terrible insensibilidad con la presentación de un dictamen para reformar la Ley General De Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos que pondrá en serio riesgo a más de 600 animales que podrían perder la vida tal como lo hicieron miles de ejemplares que vivían en los circos como consecuencia de su desastrosa y fúnebre ley de Circos sin Animales del 2014, así lo dio a conocer el Presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta.

“Como todos sabemos el Partido Verde ha acumulado un historial de prácticas muy cuestionables que van desde corrupción, nepotismo, oportunismo político, violaciones a la legislación electoral y violencia familiar hasta una verdadera falta de compromiso con la agenda ambiental. De tal forma que el Verde nunca ha sido ni es una opción confiable ni para la población mexicana ni para ninguna organización ambiental local ni internacional. De hecho, asociaciones como Greenpeace han cuestionado su autenticidad como partido ecologista, señalando que sus acciones y políticas van en contra de los principios de la protección ambiental”.

“Y hoy darán muestra de ello con la presentación de un dictamen para prohibir la tenencia de mamíferos marinos incluso para fines de conservación, lo que podría provocar que más de 600 mamíferos marinos como manatíes, lobos marinos, focas, nutrias y delfines, que hoy viven en absolutas condiciones de bienestar animal, mueran por su ignorante y cruel iniciativa que ni siquiera contempla que el 60% estos animales han sido rescatados”, alertó Zazueta.

Y es que es preciso recalcar que la gran mayoría de los mamíferos marinos que se tienen bajo cuidado humano en instituciones zoológicas, en acuarios y delfinarios provienen de rescates. La gente tiene que saber que todos los mamíferos marinos llevan años enfrentando numerosos riesgos y accidentes en vida silvestre, la gran mayoría derivados de la actividad humana como: Varamientos por contaminación acústica y enfermedades; encallamiento en redes de pesca y capturas accidentales; colisiones con embarcaciones, esto afecta especialmente a las ballenas, delfines y manatíes; envenenamiento por contaminación por metales pesados, plásticos, petróleo y pesticidas. Y a todo esto hay que sumar el cambio climático que está afectando gravemente sus hábitats y que está provocando una severa escasez de alimento, así como las mareas rojas por algas productoras de toxinas neurotóxicas.

“Miles de mamíferos marinos sufren graves accidentes año con año, en México y en todo el mundo por las actividades antropogénicas, y nosotros cada mes rescatamos a decenas de ellos, algunos logramos rehabilitarlos y los liberamos nuevamente en vida silvestre, pero muchos de ellos ya no logran condiciones físicas para enfrentar todos los desafíos de su hábitat natural y tienen que ser albergados de por vida bajo cuidado humano. Y ahí le entramos nosotros con albergues, infraestructuras y cuidados onerosísimos, y sí tenemos que tener ingresos para su manutención, pero de no ser por nosotros al menos 60% de los mamíferos marinos que tenemos en nuestras instituciones zoológicas, acuarios y delfinarios, simplemente ya no vivirían”, enfatizó.

Como dato relevante hay que destacar que actualmente alrededor de 300 delfines viven bajo cuidado humano en instituciones afiliadas a la AZCARM y los costos de la manutención de cada ejemplar al año ascienden a un millón 200 mil pesos, lo que significa que las instituciones que los cuidan y garantizan su bienestar, hecho constatado y certificado por organizaciones internacionales del más alto nivel como “American Humane, rescue, care, protect”, invierte. al menos 360 millones de pesos anualmente para ofrecerles todos los cuidados y garantizar sus mejores condiciones en todos los aspectos, físicos, anímicos y emocionales.

De hecho, científicamente se sabe que los mamíferos marinos, como los manatíes y los delfines, suelen tener una esperanza de vida considerablemente mayor cuando viven bajo cuidado humano que en vida silvestre. El hecho de vivir lejos de depredadores, escasez de alimento, actividades antropogénicas y, por el contrario, tener garantizados todos los cuidados que requieren de especialista, una dieta balanceada, y ser monitoreados de manera permanente, permite que vivan entre 29 y 31 años en comparación con los entre 7 y 17 qué viven en vida silvestre.

“Estos y muchos otros datos son totalmente ignorados por los políticos que se hacen llamar ecologistas, verdes únicamente para ganar adeptos, para engañar con toda alevosía a la gente haciéndoles creer que están trabajando por el bien de nuestra fauna silvestre y de nuestra biodiversidad, cuando están haciendo todo lo contrario”.

“¿Por qué no mejor les cuentan a cuantos mamíferos animales heridos y lastimados hemos recatado?, ¿Por qué no le asignan más presupuesto a la SEMARNAT para que realmente puedan vigilar nuestras Áreas Naturales Protegidas y puedan impedir que pescadores furtivos acaben con especies tan importantes como la vaquita marina?, ¿Por qué no hacen algo para impedir que sigan llegando tantos cruceros de empresas como Royal Caribbean, que se están cargando nuestras costas y arrecifes?, ¿Por qué no detienen el fracking que está amenazando seriamente a las ballenas en el golfo y con la tala ilegal que está acabando con miles de hábitats de fauna y flora silvestre? Porque eso les cerraría la llave a sus cuestionables negocios y además no se harían tan rápidamente populares mintiéndole a la gente y haciéndoles creer que están salvando vidas de animales cuando están haciendo todo lo contrario. Se los dijimos en 2014 y se los volvemos a decir de manera clara y fuerte: Si siguen adelante con iniciativas así van a matar a cientos de animales que hoy la gente puede constatar que, la gran mayoría, vienen en un estado de bienestar, tranquilos y con una verdadera esperanza de vida para ellos y para su especie”, concluyó Zazueta.

