“Parece accidente, FGR hará investigación”: Sheinbaum tras muerte de capitán de la Marina en Sonora (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que las primeras investigaciones indican que fue un accidente la muerte del capitán de la Secretaría de Marina (Semar), Adrián Omar “N”, ocurrida durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que la investigación de este caso fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), donde pidió respeto a los familiares del capitán de la Marina.

“Hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación, por respeto a la víctima y a situación ya informará el Gabinete de Seguridad”, argumentó.

Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente pero entró la Fiscalía General de la República para hacer la investigación”, puntualizó.

La mandataria mexicana se lanzó contra el reportero por la manera en que realizó la pregunta por esta nueva muerte de integrante de la Semar.

“Me parece, con todo respeto, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima ni por lo que ocurrió (…) ‘No le parece que es una casualidad…’”, lanzó.

“Ya no te voy a contestar, y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación”, agregó visiblemente molesta.

La Secretaría de la Marina (Semar) informó en la previa de la muerte del capitán Adrián Omar “N”, en Puerto Peñasco, durante un ejercicio de práctica de tiro real, caso que se suma al reciente suicidio de otro agente en Tamaulipas.

La Semar, a través de su cuenta de X, expresó sus “condolencias, solidaridad absoluta” y respaldo “conforme a lo establecido por la ley” a los seres queridos del elemento que fungía como capitán en el puerto de Manzanillo, Colima.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real”, señaló la Semar en un breve publicación.

El lunes, otro elemento de la Marina, el capitán Abraham Jeremías “N”, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue encontrado sin vida dentro del puerto y según fuentes el caso fue confirmado como suicidio.

Versiones señalan al capitán Abraham Jeremías “N” como presunto implicado en una red de contrabando de combustible, conocido en México como huachicol fiscal, la cual fue destapada el fin de semana con el arresto de 14 marinos, funcionarios aduaneros y empresarios supuestamente relacionados con dicha red.

“El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones, salió en un medio su nombre, y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación”, afirmó la presidenta Sheinbaum.

