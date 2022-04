Paran obra del circuito interior, vecinos del fraccionamiento El Manantial exigen atención a obra de drenaje (12:05 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 28 de abril. Vecinos del fraccionamiento El Manantial, de la agencia de Hacienda Blanca, San Pablo Etla, pararon las obras del circuito interior que se realizan a un costado de sus hogares.

El presidente del fraccionamiento El Manantial, Walter Moya Villalobos, denunció que desde hace 15 años los vecinos viven sin agua potable, además de que su drenaje está a punto de colapsar, por lo que desde hace meses habían acordado un compromiso con la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) el cual no cumplieron.

Lamentó que a pesar de haber tenido varias mesas de diálogo, en donde se acordó que el 15 de abril Sapao desasolveria el drenaje, esto no se concretó.

“Ya no están con los que hablamos, y nos dijeron que si bloqueábamos darían por terminado el acuerdo”.

Dijo que en el tema del agua, Sapao les pide buscar una empresa para que les elabore el proyecto que no tienen la certeza si al final llevarán a cabo.

“El proyecto para esta obra que están realizando no lo conocemos, por eso la gente ya está harta y cansada y si continúan las lluvias el drenaje va a volver a colapsar, hubo acuerdos con funcionarios que al final no se cumplieron, seguimos en lo mismo y no nos dejan de otra que protestar”, manifestó.

Ante la falta de atención a su demanda, advirtió que no se retirarán de la obra, por lo que hacían responsables al gobierno del Estado de la omisión que tienen que enfrentar.

Recordó que son mil habitantes que viven en este fraccionamiento quienes desde hace 16 años carecen de agua.