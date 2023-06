Paran labores policías municipales de Zaachila; edil morenista solo los ignora (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de junio. Ante la negativa del presidente municipal Carlos Rigoberto Chacón en la atención a sus demandas Policías Municipales de la Villa de Zaachila realizan paro de labores.

Los uniformados policías y viales tomaron esta mañana el Palacio Municipal para buscar un acercamiento con el edil, para expresarle sus inconformidades, quienes durante el año pasado y en este han solicitado atención mediante oficio, sin embargo, dijeron han sido ignorados por parte del presidente.

Esto expresaron, ha llegado al hartazgo a los elementos ya que como no han sido atendidos, no se les han dotado de herramientas, uniformes, las unidades ya han cumplido su tiempo de vida útil tanto como por año como por kilometraje “con lo que estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y no estamos brindando la mejor atención que quisiéramos para con la sociedad”.

Manifestaron que son alrededor de 80 elementos entre policías municipales y viales, se encuentran en la protesta, sin dejar de atender y brindar seguridad a los ciudadanos, haciendo recorridos de vigilancia.

Dijeron que han tenido varios acercamiento en donde el edil solo ha dado excusas que le pone el edil, diciendo que hay insuficiencia de recursos que llega a la población, “pero a ciencia cierta no específica en que se están gastando los recursos, no vemos resultados como civiles, pobladores y como integrantes de la institución policial, solo nos da largas”.

Entre las diversas demandas exigen la dotación de uniformes y equipo táctico, incremento en el salario, mantenimiento y mejoramiento del cuartel, así como mantenimiento a las unidades de motor (patrullas).

Las unidades aseguraron han culminado su vida útil misma que son utilizados para brindar seguridad, una para la colonias, otra para mujer segura y una para todo el casco de la población las cuáles resultan insuficientes.

Recalcaron que de no ser atendidos por las autoridades municipales se mantendrán en su protesta y que podrían incrementar sus acciones hasta lograr una respuesta favorable a sus demandas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir