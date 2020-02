Para una verdadera reconciliación, hay que evitar la ley del ojo por ojo y diente por diente: Arzobispo (14:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a todos los oaxaqueños amar a su enemigos y orar por ellos para que Dios toque el corazón de los pueblos y exista una verdadera reconciliación.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, recomendó no ser enemigo de nadie y evitar sentir odios, envidias, y rencores en el corazón.

“Cuando se encuentren a alguien que está profundamente herido, debe hacérsele sentir el amor de Dios para que sea capaz de amar a su enemigo, ayudarlo para que sea distinto, la obra será de Dios pero tú serás el instrumento para lograrlo”.

“El Señor ha dicho que invita a amar, pero no solo a los que nos aman, porque eso no es extraordinario, debe amarse a quienes no te aman, amar al enemigo, al que se ha portado mal contigo”.

Y es que dijo que ya no debe existir la ley del ojo por ojo y diente por diente, aunque parezca ser que esto se siga practicando en la vida diaria.

Lamentó cuando en venganza, si se hace daño solo se busca que te la peguen, en lugar de cultivar el perdón y la misericordia, así como Dios lo es con cada uno, para perdonar y ser perdonados. Señaló que era muy grave que hasta el mismo padre o madre incitaran a vengarse, a lastimar a alguien, sembrando el odio en lugar de amor, el perdón y la misericordia. “Es muy triste escuchar que existen ofensas en la casa entre los mismos hermanos de sangre, que tienen años sin dirigirse la palabra, esto es muy triste, ya que se les impide a los hijos ir a visitar a los primos, en el ambiente familiar no debe vivirse esto, si no se es capaz de perdonarse como hermanos de sangre, menos se va a poder perdonar a los demás”, indicó. El jerarca de la Iglesia Católica, puntualizó que Dios no quiere que las personas odien porque esto esclaviza, “Dios quiere que sean libres, más humanos y con mejores sentimientos, aunque cualquiera puede equivocarse y por ello se tiene la necesidad de ser perdonado”.

