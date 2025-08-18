Papelito habla: Andy López Beltrán derrochó casi 200 mil pesos en Japón, según facturas filtradas (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. El secretario de Organización del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vuelve a ser foco de atención pública. Tras la polémica reciente por su hermano José Ramón López Beltrán y sus chanclas Gucci de casi 17 mil pesos, ahora se filtraron las facturas de la estancia de Andy en el hotel de lujo The Okura Tokyo, durante unas vacaciones en Japón.

De acuerdo con información difundida por los periodistas Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro a través de Aristegui Noticias, la estancia del hijo de AMLO en el hotel de lujo se extendió del 15 al 28 de julio de 2025. Durante esos días, Andy López Beltrán gastó un total de 1 millón 405 mil 530 yenes, equivalente a aproximadamente 177 mil 067 pesos mexicanos .

Detalles de las facturas de Andy López Beltrán durante su estancia en Japón

La primera factura -del 15 al 21 de julio-, refleja un gasto de 500 mil 410 yenes ( 63 mil 057 pesos mexicanos ). Este monto incluye hospedaje, servicio al cuarto, un paquete de “fitness & spa”, cuatro servicios de minibar y lavandería.

La segunda factura -del 22 al 28 de julio-, muestra un gasto de 905 mil 120 yenes ( 114 mil 164 pesos mexicanos ). Además del hospedaje, la cuenta incluye servicios de minibar, bar, restaurantes y un cargo adicional por la recuperación de “objetos perdidos”.

Hijo de AMLO disfrutó de comidas y cenas de lujo de casi 50 mil pesos en Japón

Entre los gastos más destacados se encuentra la comida del 22 de julio en el restaurante Sasanka, especializado en cocina japonesa sobre plancha de hierro, por un total de 377 mil 600 yenes ( 47 mil 627 pesos mexicanos ).

El 25 de julio, en el restaurante Yamazato, el gasto ascendió a 74 mil 300 yenes ( 9 mil 371 pesos ). Ese mismo día, en el Orchid Bar, pagó 12 mil 700 yenes (mil 601 pesos), y el 27 de julio volvió a gastar 13 mil yenes ( mil 639 pesos ) en el mismo lugar, de acuerdo con Aristegui Noticias.

Servicios adicionales de Andy López Beltrán en el hotel The Okura Tokyo

El hijo de AMLO también aprovechó los servicios de lavandería, que costaron 35 mil 710 yenes ( 4 mil 504 pesos ), y del spa, con un gasto de 30 mil 800 yenes ( 3 mil 884 pesos ). El resto de los cargos correspondieron a servicio al cuarto, minibar y el envío de un objeto olvidado en la habitación.

La filtración de estas facturas ha generado debate sobre los gastos de los familiares de figuras públicas en estancias de lujo en el extranjero, especialmente considerando la relevancia política de Andy López Beltrán como secretario de Organización de Morena.

Publimetro

