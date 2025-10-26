Papa León XIV reza por los afectados por lluvias en México (17:30 h)

Roma, 26 de octubre. El Papa León XIV, rezó por las comunidades mexicanas afectadas por las lluvias durante el mes de octubre.

Desde el Vaticano, el pontífice expresó su solidaridad con los afectados por los aluviones en el oriente de México y al mismo tiempo, rezó por las víctimas mortales de las inundaciones históricas registradas en este mes en nuestro país.

Las palabras de la oración también resultaron compartidas en las redes sociales del máximo pontífice con el siguiente mensaje:

“Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión. Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, indicó.

Asimismo, durante la misa del Ángelus, León expresó empatía por las personas afectadas en las inundaciones e invitó a la comunidad católica a rezar por las víctimas.

Por otra parte, invitó a rezar el Santo Rosario para las víctimas de la guerra, del hambre y del sufrimiento de las mujeres, niños, ancianos y enfermos que pasan calamidades diariamente.

Finalmente, el Papa León XIV brindó un saludo a las Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús quienes en este año celebran el 150 aniversario de su fundación.

Las lluvias registradas en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, que duraron más de una semana, dejaron como saldo 80 personas muertas y 18 desaparecidas, además de numerosos daños a la infraestructura y a las viviendas.

