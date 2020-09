Papa Francisco regresa a Audiencias Generales con fieles presentes (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Después de seis meses, el Papa Francisco volvió a tener contacto con los fieles a través de la Audiencia General celebrada en el patio de San Dámaso.

A partir de las 07:30 horas, se abrieron las puertas del Vaticano para poder ingresar; con las medidas sanitarias de mantener el distanciamiento social, el uso de cubre bocas y el control de la temperatura, cerca de 500 fieles pudieron estar presentes este día con el Santo Padre.

Francisco con un rostro alegre de volver a caminar y hablarles, enfatizó su catequesis en la solidaridad que se debe tener.

Cerca de 500 fieles pudieron estar presentes este día con el Santo Padre. Foto: Cortesía

“Después de tantos meses reanudamos nuestra reunión cara a cara y no pantalla a pantalla. Cara a cara. ¡Eso es hermoso!.

El Obispo de Roma, en su saludo en español habló sobre la pandemia, “La pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que sólo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación”.

El Papa Francisco, añadió, “La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia, para que sea solidaria y dé frutos se debe fundar en el respeto a nuestros semejantes ya la creación”.

Francisco puso de ejemplo la historia de la Torre de Babel, que intentaba llegar al cielo “ignorando el vínculo con lo humano, con la creación y con el Creador”, comparando el modo de vida que se desarrolla en el actualidad.

“Es una forma de decir: esto sucede cada vez que uno quiere subir, subir, sin tener en cuenta a los demás. ¡Solo yo! Pensemos en la torre. Construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comunidad. Unificamos edificios y lenguajes, pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser dueños de la Tierra, pero arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico”.

Solidaridad para salir de la pandemia

Al final de la catequesis el Papa recalcó que la única forma de salir de la pandemia es la solidaridad, “Es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. O vamos adelante con el camino de la solidaridad o las cosas serán peores. Quiero repetirlo: de una crisis no se sale igual que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir nosotros. Y la solidaridad es precisamente un camino para salir de la crisis mejores, no con cambios superficiales, con una capa de pintura así y todo está bien. No. ¡Mejores!”.

El Obispo de Roma, en su saludo en español habló sobre la pandemia. Foto: Cortesía

La solidaridad tiene que estar conducida a través de la fe y pensar en los demás.

“En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo torres o muros —y cuántos muros se están construyendo hoy— que dividen pero después caen, sino tejiendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario”.

