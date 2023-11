Papá de Ociel Baena asegura que la Fiscalía miente sobre la muerte del magistrade: “es una falta de respeto a la inteligencia” (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. El padre de le magistrade, el señor Ociel Baena, durante los homenajes que se han realizado en el estado de Aguascalientes este martes 14 de noviembre, ejerció su derecho a no creer en las versiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y pidió a la sociedad civil no abandonar el caso de su hije Jesús Ociel, “no dejemos que se estanque, que no quede impune”.

De igual forma, en compañía de colectivos y activistas LGBTQ+, Ociel Baena aseguró que la dependencia hidrocálida está mintiendo y “burlándose” de la inteligencia de la familia, quienes piden que se agoten todas las líneas de investigación, además de un proceso con perspectiva de género.

“Le pido a mi familia que no se contamine con lo que dice la fiscalía, es una falta de respeto a la inteligencia de todas las personas, no es cierto lo que ellos están manejando, y sería un delito dejar que esa justicia siga emitiendo juicios”, dijo el hombre tras romper en llanto frente al ataúd de su hije

“Que mi hije vea que su lucha no fue en vano”, sentencia padre de le magistrade

Ociel Baena recordó que su hije Jesús realizó toda su trayectoria en el estado de Aguascalientes, resaltando que él impulsó la primera credencial del INE y el primer pasaporte con una casilla de género no binario. Además de ser el primer magistrado no binario en todo el continente americano.

“Ojalá todo esto que estamos viviendo tenga un impacto, sabemos que estas luchas y movimientos no se ganan de la noche a la mañana, y que Jesús, donde quiera que esté, vea que su lucha no fue en vano”, sentenció

En el país, documentación de la organización Letra S, señala que desde 1995 se han asesinado a mil 310 personas LGBT: 1021 hombres, 265 mujeres trans y 24 mujeres. El promedio de homicidios en los últimos 10 años es de 71.1 casos al año. Los estados donde se han cometido más asesinatos contra personas trans en México son la Ciudad de México (36), Estado de México (22), Chihuahua (20), Veracruz (19) y Nuevo León (17).

Hacen veladas en todo el país por le magistrade

La noche de este lunes 13 de noviembre, colectivos LGBTQ+ marcharon en las calles de diferentes estados de la República Mexicana para exigir justicia por la muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena al interior de un fraccionamiento en el estado de Aguascalientes.

Incluso, Cynthia Baena, hermana del magistrade electoral, ha rechazado la versión oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) que asegura que su pareja identificada como Dorian “N” asesinó a Jesús y segundos después atentó contra su vida. “Crimen pasional, mentira nacional”, fue la consigna que se escuchaba ayer en las inmediaciones de la Estela de Luz, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

