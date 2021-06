Paola Espinosa acusa a Ana Guevara de quitarle su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de junio. La clavadista de Baja California Sur, Paola Espinosa, dio una conferencia de prensa donde acusó a la Conade y a Ana Gabriela Guevara de no respetarle su lugar para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Yo hablé de frente con la directora de la Conade y me dijo que sí, que me iban a dar mi lugar (a Juegos Olímpicos) y al final no me lo dieron”, señaló Paola Milagros Espinosa Sánchez en conferencia de prensa en alusión a que la titular de Conade le había asegurado que el tercer lugar que obtuvo con Melany Hernández en el Mundial de Natación Gwangju 2019 les aseguraba a ambas su pase a Tokio.