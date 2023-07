Pánico en Palacio: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de julio. El presidente no respeta lo que dice. Estableció récord en la violación de un compromiso que segundos antes acababa de asumir en la mañanera de ayer.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones de los organismos electorales, nada más que lo hacemos bajo protesta”, aseguró.

Enseguida, bajo pretexto de que no ha sido notificado, volvió a desacatar la instrucción de la Comisión de Quejas del INE de no abordar temas electorales, ni referirse, para bien o para mal, a los contendientes a cargos de elección popular.

***

Otra vez Xóchitl Gálvez es el motivo de su pesadilla. Volvió a sesgar datos para descalificarla y hacerla aparecer como corrupta:

“Le ha ido muy bien porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos, tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera, y empiezan a decir que no jugamos limpio.

“Es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos —para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México.”

Al litigar el asunto en las mañaneras y desacatar la autoridad del INE, el presidente ratifica su declaración de que “no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”. Conoce perfectamente la medida cautelar que impuso el INE, pero le valió.

***

A juzgar por lo que se perfila, López Obrador le está haciendo la campaña a la hidalguense. Cada que le pega, sube en las preferencias electorales. Sin sus ataques, dice ella, “no estaría donde estoy.”

Una encuesta de México Elige, levantada entre el 11 y el 15 de julio en plataformas digitales, coloca a Xóchitl como la aspirante del Frente Amplio por México que puntea en la carrera por la candidatura presidencial.

De acuerdo a la citada medición, Xóchitl subió 38 puntos en cosa de semanas y ya alcanza el 51 por ciento de las preferencias, contra el 10.5 por ciento de Santiago Creel; el 10 por ciento de Enrique de la Madrid y el 6 por ciento de Beatriz Paredes.

Y, ojo, a la pregunta ¿Si las elecciones fueran hoy y estos fueran los personajes por quién votaría?

La respuesta fue:

Claudia Sheinbaum, 27 por ciento; Xóchitl Gálvez, 23 por ciento; Adán Augusto López, 16.5 por ciento; Marcelo Ebrard 11 por ciento y Noroña, 10 por ciento.

El vertiginoso ascenso de la senadora trae muy preocupados a los súbditos del señor de Palacio.

El impresentable gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, instó al SAT a investigar a la aspirante del Frente Amplio por evasión fiscal.

El diputado morenista, Alejandro Robles, presentó una denuncia ante la FGR y la UIF del radical militante del guinda, Pablo Gómez, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La propia hidalguense nos confirmó, vía Whats App, que le fue cancelado un contrato que tenía su empresa con Banobras.

Previamente, en declaraciones en el Senado, aseguró despreocupada: “Voy bien. No tiene por dónde agarrarme. No me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT.”

***

El jefe nacional del PAN, Marko Cortés, ya alzó la voz. Condenó el uso ilegal de información para atacar a la senadora, y pidió a Pablo Gómez que no haga activismo político desde la UIF.

“Uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración 3 de 3 en materia de transparencia”, subrayó.

Y más: “acompañaremos a Xóchitl Gálvez en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el primer mandatario, ya que violó la Ley y no lo podemos dejar pasar.”

***

“¿Qué (los medios) no están callados con lo de García Luna?” Preguntó López Obrador en la mañanera de ayer, en un esfuerzo por justificar la campaña contra Xóchitl –en cinco días la mencionó 25 veces– con información sesgada.

“Tengo que darlo a conocer, es mi deber”, dijo.

No señor presidente, su deber no es utilizar la mañanera para hacer “politiquería”. Los medios no callaron lo de García Luna. En muy fácil comprobar que todo lo ocurrido con el ex secretario de seguridad pública, desde su arresto en Texas, en diciembre del 2019, ha sido publicado y denunciado.

Le voy a decir cómo. Vaya a Google. Escriba Genaro García Luna y verá cuántas notas se despliegan. Léalas y juzgue el tono.

Están todos los medios que usted denosta diariamente: Reforma (el consentido de las mañaneras), Televisa, el Universal, El Financiero, Excélsior, El País…

Con mentiras no.

***

Rodrigo Abdalá es delegado de la Secretaría de Bienestar en Puebla. Es también sobrino de Manuel Bartlett, director general de la CFE, y aspirante de Morena a gobernador del estado.

El delegado, de 42 años, le disputa la candidatura a Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva en el Senado, y a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. Jura que no es el delfín de su controvertido tío, quien gobernó ese estado entre 1993 y 1999.

FIN.

