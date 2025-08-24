PAN tendrá mesa directiva en la Cámara de Diputados (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva Cámara de Diputados, afirmó que esta semana continuará el proceso para relevar la dirección del órgano legislativo.

En tanto, se respetará lo que marca la ley y será la segunda fuerza política quien asuma la mesa directiva, es decir, el PAN, tomará el relevo.

“El domingo es la elección de la mesa directiva, y el primero, lunes, es la instalación del Congreso General y el arranque ya de las sesiones. El Congreso establece que la presidencia de la Mesa Directiva se rota en orden decreciente de fuerzas políticas. El primer año le toca a Morena, el segundo año le toca a la segunda fuerza política, y luego sucesivamente a la otra, y nosotros vamos en esa ruta”, expresó.

Detalló que el principal pendiente de la Cámara Diputados y van atender, es la reforma constitucional que envió la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión, el cobro de piso, para poder dar un marco general.

“A partir de eso reformar leyes generales, y que todos los estados tengan un mismo piso para poder combatir este delito que es muy sensible para la ciudadanía”, agregó.

PAN hizo buen trabajo con Dolores Padierna

Al presentar su primer informe, la diputada Dolores Padierna, quien fue vicepresidenta de la mesa directiva; Gutiérrez Luna destacó que hicieron un buen trabajo.

“Estoy hablando por toda la Mesa Directiva, todas las vicepresidentas, todas las secretarías, porque vimos un proceso parlamentario ordenado, con contraste de ideas, a veces debate fuerte, que es lo normal en un parlamento, hay contraste de ideas, diferencias de opiniones, pero sin que se rompieran límites”, explicó.

“Pudimos avanzar en las propuestas que la mayoría traía. Muchas reformas se sacaron por unanimidad, eso es que a mí me parece importante destacar, que hubo muchos consensos en varias reformas, y eso habla de que en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo de diálogo, de entendimiento, de tener comunicación entre todas las fuerzas políticas”, añadió.