PAN: Reforma Eléctrica no pasa en Senado (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. En el caso de que la Cámara de Diputados apruebe la reforma eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Senado no tiene viabilidad de ser aprobada, porque el bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y MC, está en contra de la iniciativa.

En el Senado, el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto, afirmó que el bloque de contención en la Cámara alta está firme y unido en contra de la reforma eléctrica del Ejecutivo federal.

“De hecho he tenido la oportunidad de platicar con senadores del PRI y, por supuesto, están en contra (de la reforma eléctrica) de cómo se mandó ahora a las comisiones (de San Lázaro)”, sostuvo y agregó: “La verdad de las cosas es que como está planteada esta reforma no necesita una maquillada, lo que necesita es volver a nacer como propuesta, como está nació muerta, no hay forma de ayudarla”.

En la Cámara de Diputados se dio a conocer que el próximo 29 de marzo se iniciarán los debates, en comisiones, de la reforma eléctrica.

Ante ello, el legislador veracruzano criticó que el parlamento abierto realizado en San Lázaro representó “un diálogo de sordos”, porque no se contemplaron modificaciones.

“Como está la reforma ni siquiera en Diputados pasa, y, por supuesto, si por alguna situación, cualquiera que esta sea, llegara a pasar, aquí en la Cámara de Senadores esta reforma no tiene viabilidad, y no tiene viabilidad no porque nos opongamos, sino porque es una reforma que propone prácticas monopólicas”, dijo.

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, aseveró que la reforma constitucional en materia eléctrica, si se aprueba en los mismos términos en que la planteó el Ejecutivo, el país estaría en riesgo de perder “miles de millones de dólares”.

En otro tema, el senador Julen Remenetería consideró que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, debe excusarse de participar en la deliberación respecto de la Ley de la Industria Eléctrica porque ella fue diputada federal de Morena y votó en contra del tema.

En la Corte, la ministra Ortiz Ahlf ha planteado avalar la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso de la Unión en marzo de 2021 y que fortalece el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía sobre los privados.

